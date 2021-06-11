Обучают более миллиона медиков: Индия готовится к новой волне пандемии COVID-19

По состоянию на июнь, Индия начала активную подготовку к третьей волне пандемии COVID-19. Вторая волна заболевания вызвала в стране коллапс медицинской системы. На этот раз правительство решило подготовиться заранее.
Всего в Индии начали обучение 1,17 миллиона человек. Они будут выполнять различные задачи в сфере здравоохранения.
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Представитель власти рассказал, что вторая волна коронавируса показала – в стране катастрофически не хватает специалистов.
Вторая волна пандемии не только показала, насколько мы плохо оснащены, когда речь идет о специальных кислородных установках для больниц, концентраторах кислорода и т. д., но также обнаружила нехватку подготовленных кадров для их решения. Мы не хотим снова оказаться в такой ситуации,
– говорится в сообщении.
Чем будут заниматься специалисты после обучения
- 100 тысяч человек будут помогать по общему дежурству;
- 15 тысяч медиков будут работать с кислородными установками, вентиляторами и концентраторами кислорода;
- 2,5 тысячи человек станут водителями и пройдут обучение по работе с цистернами с кислородом.
- Кроме того, тысячи медиков будут работать в сферах общего профиля и техники скорой медицинской помощи, а также станут специалистами для помощи на дому и обслуживания медицинского оборудования.
COVID-19 в Индии: последние новости
- В июне в Дели – столице Индии – смягчили карантинные ограничения. В частности, разрешили работу торговых центров и рынков. Такое решение власти объяснили тем, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.
- В то же время уже 10 июня в Индии зафиксировали наибольший показатель смертности за всю историю пандемии. В течение суток в стране умерли 6 148 человек.