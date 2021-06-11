Обучают более миллиона медиков: Индия готовится к новой волне пандемии COVID-19

По состоянию на июнь, Индия начала активную подготовку к третьей волне пандемии COVID-19. Вторая волна заболевания вызвала в стране коллапс медицинской системы. На этот раз правительство решило подготовиться заранее.

Всего в Индии начали обучение 1,17 миллиона человек. Они будут выполнять различные задачи в сфере здравоохранения.

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Представитель власти рассказал, что вторая волна коронавируса показала – в стране катастрофически не хватает специалистов.

Вторая волна пандемии не только показала, насколько мы плохо оснащены, когда речь идет о специальных кислородных установках для больниц, концентраторах кислорода и т. д., но также обнаружила нехватку подготовленных кадров для их решения. Мы не хотим снова оказаться в такой ситуации,

– говорится в сообщении.

Чем будут заниматься специалисты после обучения

100 тысяч человек будут помогать по общему дежурству;

15 тысяч медиков будут работать с кислородными установками, вентиляторами и концентраторами кислорода;

2,5 тысячи человек станут водителями и пройдут обучение по работе с цистернами с кислородом.

Кроме того, тысячи медиков будут работать в сферах общего профиля и техники скорой медицинской помощи, а также станут специалистами для помощи на дому и обслуживания медицинского оборудования.

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