Врач спрашивает о сексе: почему это нормально и как отвечать

Отвечать на вопросы врача о своей сексуальной жизни бывает неудобно и некомфортно. Может показаться, что вопрос лишний и переходит личные границы. К сожалению, иногда это действительно случается.

В то же время, информация о сексуальном здоровье – важная часть анамнеза. Она необходима врачу, чтобы определить уровень риска некоторых заболеваний, необходимость скрининга, вакцинации или консультации по выбору контрацепции.

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Чаще о сексуальной жизни спрашивают гинекологи и урологи, также об этом могут спросить эндокринологи, терапевты и семейные врачи.

Какие вопросы врач может задать о вашей сексуальной жизни

Вот несколько вопросов, которые врач может задать на приеме:

"У вас половая жизнь?"

"Какая контрацепция?"

"Во сколько лет был первый половой контакт?"

"Сколько у вас сексуальных партнеров?"

"Были ли у вас инфекции, передающиеся половым путем?"

"Планируете ли вы беременность?"

"Испытываете боль во время секса?"

Зачем врачи спрашивают о сексе

Даже один половой акт подвергает человека риску заразиться инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Способы контрацепции также оказывают влияние на риски инфекций. Например, при использовании мужских или женских презервативов риск меньше, поскольку это барьерный метод контрацепции, а вот использование КОКов поможет предотвратить нежелательную беременность, но не защитит от инфекции.

Раннее начало половой жизни повышает риск заразиться ВПЧ, а некоторые штаммы вируса папилломы человека влияют на риск возникновения рака шейки матки.

Большинство ИППП долгое время не вызывает симптомов, и человек может не знать, что он инфицирован. Чтобы не делать много анализов, а сделать только те, которые действительно необходимы, врач собирает анамнез, в том числе спрашивает человека о его сексуальной жизни.

Хороший врач объяснит, зачем он задает те или иные вопросы. Например, эндокринолог может спросить о контрацепции, чтобы понять, принимаете ли вы гормональные препараты.

Вопросы о половой жизни упрощают и делают эффективнее диагностику, но если они сильно смущают, то на них можно не отвечать.