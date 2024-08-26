Вместо пикселя – больничный костюм: как общаться с ветеранами, которые проходят лечение

На третий год войны розовые очки с верой в то, что "война закончится через две недели", давно спали. Однако, многие украинцы до сих пор рассматривают полномасштабную войну как забег, где на финише их обязательно ожидает победа. Такое восприятие чрезвычайно вредно для общества, а особенно для тех, кто будет жить с войной в сердце всю жизнь, хоть уже и среди гражданских.

В этой статье мы поговорим о важной и очень практичной теме: о военных, которые в реальной жизни носят не только пиксель, а часто – больничные костюмы и пациентский халат. Далее мы раскрыли пять советов, о которых нужно помнить, чтобы поддержать их в эти непростые моменты.

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Украинские ветераны

Когда я лежал в больнице с ранениями, я никого не хотел видеть из своих близких, родственников, и даже свою семью,

– рассказал один из ветеранов, который согласился принять участие в глубинном интервью.

По последней статистике, в Украине зарегистрировано 1,2 миллиона ветеранов, а после завершения войны, включая членов семьи, их количество возрастет до 5 – 6 миллионов. Согласно открытым данным, сейчас Украина занимает 10 место в мире по количеству ветеранов.

Именно поэтому мы должны быть готовы к тому, чтобы помочь им вернуться к жизни дома, а не на передовой. Когда речь идет о стране, имеется в виду каждый из нас, однако особенно это касается тех, кто рядом с военными в их уязвимые моменты: во время лечения и реабилитации.

В этой подборке мы просмотрели рекомендации, которыми обычно делятся с членами семьи или поставщиками медицинских услуг в таких странах, как США, Канада, Израиль Германия. Эти советы являются обобщенными, но они могут стать вашим компасом в этих ситуациях.

ПТСР или депрессия – это испытание не только для ветерана

Как близкий человек: помните, это нормально: уставать. Однако не сдаваться. Иногда сочувствия недостаточно, порой вам нужно быть терпеливыми во взаимодействии с дорогим вам человеком. Так, война изменила его, и это нормально. Поощряйте его обратиться за помощью, однако не давите на них слишком сильно, чтобы они рассказали о своих переживаниях, если они не готовы.

Как врач или медсестра: в этом случае ноль симптомов не означает отсутствие заболевания. Регулярно обращайте внимание на малейшие проявления проблем психического здоровья, такие как ПТСР, тревожность и депрессия. Суицидальные мысли в 1,5 раза чаще преследуют ветеранов в виковой группе 18 – 34 года.

Оживленная музыка – не всегда поднимает настроение

Как близкий человек: держите в уме, что шумная или оживленная атмосфера может быть утомительной для ветерана. Позаботьтесь о тихих, спокойных местах для вашего досуга, где он/она может чувствовать себя расслабленно.

Как врач или медсестра: не забывайте, насколько шумной может быть приемная. По возможности, предложите тихую зону ожидания. Рассмотрите возможность создать в клинике отдельное пространство, где количество триггеров будет меньше.

Боритесь с социальной изоляцией и стигматизацией

Как близкий человек: помогите ветерану держать связь с другими людьми, которые понимают его опыт, или через ветеранские группы, или общественные мероприятия. Помните, что они могут чувствовать себя изолированными или переживать недостаток понимания среди тех, кто не служил.

Как врач или медсестра: относитесь к ветеранам с сочувствием, понимая, что они могут чувствовать себя осужденными или чужими в гражданских медицинских учреждениях. Если ветеран находится как пациент на стационарном лечении и вам приходится часто коммуницировать, не будьте скупыми на время для разговоров ни о чем. Они также могут стать неотъемлемой частью выздоровления.

Не доверять – это нормально

Как близкий человек: учитывайте то, что ветераны могут испытывать недоверие к другим, включая медицинских работников. Поддерживайте их усилия по поиску надежных медицинских специалистов, которые уважают их опыт и с которыми им комфортно.

Как врач или медсестра: уделите время построению доверия с пациентами-ветеранами. Это может включать многократное взаимодействие, прежде чем они полностью раскроются или начнут доверять вашим медицинским советам.

"Самый частый вопрос, это когда приходит к тебе в палату психолог и начинает с тобой разговаривать и говорит такую фразу: "Я смогу вам помогу расслабиться и даже помогу вам забыть то через что вы прошли..." Черт возьми, я сейчас, за 2014 по 2019 год, когда я был в АТО, а потом в ООС я много друзей потерял, умирали у меня на моих руках, собирал от своих побратимов остатки тела, чтобы родственники могли хотя бы что-то похоронить, а психологи говорят: "Я помогу вам это все забыть!" Не надо такое говорить военному, который видел смерть и который выжил!" – отрывок из интервью с военнослужащим в процессе разработки курса "Врач&Ветеран".

Терпеть и полагаться на себя – может быть скрытой привычкой

Как близкий человек: мягко поощряйте ветерана следовать рекомендациям врача и посещать приемы, особенно если он склонен полагаться на себя или отказываться от помощи. Быть терпеливым и выносливым – это черты, которые одобряются в Армии. Однако во время лечения, они могут делать вред.

Как врач или медсестра: четко объясните преимущества лечения и отнеситесь внимательно к любым опасениям. Старайтесь привлечь их к принятию решений по плану лечения, чтобы способствовать сотрудничеству. Иногда, ветераны как пациенты могут скрывать то, что они на самом деле не принимают лекарства, которые им выписывают врачи, переживая о развитии зависимости. Из различных исследований, каждый пятый, а порой каждый второй, ветеран не принимает назначенные лекарства.

"Терпение, сочувствие и глубокое уважение к опыту ветерана являются ключевыми. Поймите, что их военное прошлое формирует то, как они взаимодействуют с другими людьми и окружающим миром. Создание доверия и обеспечение благоприятной среды может значительно улучшить качество их жизни и результаты по здоровью. Поэтому мы изучаем буквально до букв то, что сказать в стенах больницы нормально, а что – может стать триггером. Вдохновляет видеть, как много врачей готовы этому учиться и принимать во внимание", – заключает Наталья Тулинова, основательница организации ZDOROVI, которая разработала специальный курс для врачей по коммуникации с ветеранами, который прошли более тысячи медиков из 8 областей.

Эти рекомендации направлены на создание сочувственной и поддерживающей атмосферы, которая признает уникальные проблемы, с которыми сталкиваются ветераны, помогая им почувствовать, что их понимают и о них заботятся. Время понять, что люди, которые больше всего нуждаются в нашей поддержке – уже среди нас. Мы должны думать об их благополучии сегодня, а не после Победы.