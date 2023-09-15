Разработали вакцину, которая лишает симптомов аутоиммунных заболеваний, включая диабет

Эту так называемую обратную вакцину врачи предлагают применять для устранения симптомов некоторых аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз и диабет 1 типа, не причиняя при этом вреда всей иммунной системе.

Обычно вакцины нацелены на то, чтобы усилить иммунитет, а это противоположно целям лечения аутоиммунных заболеваний, при которых иммунная система воспринимает нормальные, здоровые клетки как враждебных агентов и атакует их.

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Обратная вакцина вызывает меньше побочных эффектов

Как следствие, аутоиммунные заболевания часто лечат иммунодепрессантами – лекарствами, которые отключают или ослабляют иммунную систему, но это связано с некоторыми проблемами.

Эти методы лечения могут быть очень эффективными, но они также блокируют иммунные реакции, необходимые для борьбы с инфекциями, и, следовательно, могут вызывать много побочных эффектов,

– объяснил автор исследования Джеффри Хаббелл.

По словам профессора, если бы вместо этого была возможность лечить пациентов обратной вакциной, она могла бы быть гораздо более специфической и вызвать меньше побочных эффектов.

Как действует "обратная вакцина" Препарат удалит из памяти иммунной системы молекулу, которую и в противном случае могла бы атаковать. Например, при рассеянном склерозе она мешает иммунным клеткам нападать на миелин – защитное покрытие нервных клеток.

Суть исследования

В ходе исследования ученые использовали имеющийся в организме механизм для создания такой вакцины. В нормальных условиях иммунная система не реагирует на каждую клетку, которая умирает естественным образом. Этот механизм известен как периферическая иммунная терпимость.

В этот процесс вовлечена печень, которая маркирует молекулы разрушенных клеток значком "не атаковать" – молекулой сахара, известной как N-ацетилгалактозамин, или pGal.

Идея состоит в том, что мы можем прикрепить любую молекулу к pGal, и это научит иммунную систему не атаковать ее,

– объяснил Хаббелл.

Исследователи уже проверили эту идею и она успешно демонстрирует, что может предотвратить аутоиммунные реакции. А новые эксперименты подтвердили, что она также может лечить уже прогрессирующие заболевания.

Перспектива открытия

В лабораторных условиях, с помощью экспериментов с мышами, которые имели аутоиммунные заболевания, аналогичные по действию рассеянного склероза, ученые использовали обратную вакцину, в которой pGal была связана с белками миелина. И обнаружили, что иммунная система перестала атаковать миелин, а симптомы стали уменьшаться.

Чтобы применить этот метод на практике, конечно, нужны дополнительные исследования, в частности клинические испытания. Некоторые исследования первой фазы уже проведены для лечения целиакии, также учёные изучают возможность применения этого метода для лечения рассеянного склероза.

В то же время отмечают, что пока нет клинически одобренных обратных вакцин, но исследования дают очень обнадеживающие результаты.