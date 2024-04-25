Нашли распространенное растение, которое способно восстанавливать нервные клетки

Свежие исследования немецких ученых показали, что растение известное как кудрявый волчец имеет потенциал в восстановлении нервных клеток, как у животных, так и у людей.

Cnicus benedictus, иначе известный как волчец курчавый – растение из семейства астровых, ближайший родственник общеизвестного василька. Это растение широко распространено во многих странах Европы, где его выращивают как ароматическую приправу и ингредиент для парфюмерной промышленности.

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Волчец также растет вдоль дорог, на заброшенных участках, на солнечных и каменистых склонах в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Растение имеет горький вкус и используется в медицинских целях для стимулирования секреции желудочного сока и легкого желчегонного эффекта, а также в лечении заболеваний ЖКТ и воспалений легких.

Новое исследование восстановления нервов

Ученые из Кельнского университета в Германии опубликовали результаты исследований, которые демонстрируют, что волчеягодник кудрявый способен восстанавливать нервные клетки.

Согласно общепринятому мнению, поврежденные длинные цилиндрические отростки нервных клеток (аксоны) в периферической нервной системе – области за пределы головного и спинного мозга – восстанавливаются, но не полностью.

Это имеет ключевое значение для восстановления двигательной активности после травм. Немецкие исследователи изучали влияние горького гликозида (клицин), полученного из Cnicus benedictus, на клетки человека и на особях животных (мышах, крысах и кроликах). Они использовали клетки сетчатки глаза людей и седалищного нерва у животных.

Растение восстанавливает нервные клетки

Оказалось, что кницин значительно способствовал росту аксонов в чувствительных нейронах во всех образцах. Эффект был дозозависимым. Кницин также увеличил среднюю длину нейритов (нейрональные отростки, которые впоследствии образуют аксоны) в центральной нервной системе мышей и человека.

У животных с повреждением седалищного нерва при внутривенном введении кницина наблюдалось значительное восстановление аксонов по сравнению с контрольными группами. Особенно эффективными оказались ежедневные дозы кницина.

Первые заметные улучшения заметили уже через четыре дня после травмы нервных клеток. Восстановление сенсорных функций произошло через семь дней. Иннервация кожи и мышц улучшилась через 10 дней. Пероральное применение кницина было так же эффективным, как и внутривенное.

Нервные клетки, взятые у крыс, достигли до травматических показателей через 35 дней после начала приема кницина. Контрольной группе понадобилось на неделю больше для достижения таких же результатов.