Женщины, которые меняют пол, могут иметь много проблем со здоровьем из-за перехода

Новое исследование показало, что прием тестостерона в ходе процедуры смены пола может привести к проблемам, которые обычно ассоциируются с постменопаузой, таким как недержание мочи, у молодых женщин в возрасте 20 и более лет.

Исследование было проведено командой ученых под руководством Ливии Марии Безерра да Сильвы з Федерального университета Пернамбука в Бразилии. Объектом исследования являются результаты опроса 68 трансгендерных мужчин, биологически рожденных как женщины и проходящих гормональную терапию с целью смены пола.

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Новое исследование здоровья трансгендерных мужчин.

Средний возраст участников исследования составил 28 лет, около 30% из них были студентами. Участники проходили онлайн-анкетирование, касающееся социально-демографических, антропометрических данных, а также детализации процедуры смены пола, включая возраст начала и продолжительность гормональной терапии.

Исследователи предполагали, что терапия на основе тестостерона может вызвать дисфункцию тазового дна у трансгендерных мужчин.

Смена пола влияет на здоровье

Результаты исследования показали, что 95% опрошенных участников сообщили о проблемах, включая недержание мочи, частые посещения туалета и энурез (ночное недержание), а также нарушения в работе кишечника и сексуальные дисфункции.

Авторы отметили, что статистика случаев недержания мочи среди трансмужчин (23,5%) втрое превышает аналогичные показатели среди цисгендерных женщин (8,7%). В то же время у 45,6% опрошенных участников были замечены симптомы запора.

В своем комментарии для The Telegraph, физиотерапевт Элейн Миллер, специализирующаяся на здоровье тазовых органов, заявила, что гормональная терапия может ускорить процессы, аналогичные менопаузе, в том числе уменьшение мышечной массы, что влияет на функционирование тазового дна и вызвать недержание. Добавив, что для многих трансмужчин это становится сюрпризом, поскольку их не предупредили о возможных рисках в клиниках по смене пола.

Авторы исследования надеются, что результаты их работы стимулируют дальнейшие исследования этой проблемы и приведут к повышению осведомленности о возможных рисках в медицинских учреждениях, специализирующихся на вопросах гендерных переходов.