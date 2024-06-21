Вопрос не только во вкусе: ученые выяснили от чего зависит любовь к кофе

Если вы не можете представить свое утро без ароматной чашки кофе или, наоборот, стараетесь избегать этого напитка из-за чувства тревоги, которое он вызывает. Оказалось, что такие эффекты связаны с вашей генетикой.

Международная команда ученых обнаружила убедительные свидетельства наличия определенных генов, которые влияют на частоту употребления кофе и его влияние на организм. Оказывается, генетические особенности могут взаимодействовать с окружающей средой и культурными факторами, что приводит к разнообразию реакций на кофе среди разных людей.

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Новое исследование кофе

Из предыдущих исследований мы знали, что гены могут влиять на потребление кофе, поэтому находка о наследственности этой привычки в двух разных группах не стала для нас сюрпризом,

– рассказал Абрахам Палмер, профессор психиатрии из Университета Калифорнии в Сан-Диего.

Исследование проводилось путем общегеномного ассоциативного анализа (GWAS), в ходе которого были проанализированы данные более 460 000 человек из двух крупных баз данных: 23andMe, включающей более 130 000 американцев, и британского Биобанка с участием более 334 000 британцев.

Ученые подчеркивают, что кофе может быть полезным, но его следует употреблять свежезаваренным и правильно хранить зерна, защищая их от тепла, влаги, кислорода и света.

Любовь к кофе определяется генетически

"Мы использовали эти массивы данных для выявления участков генома, которые коррелируют с вероятностью употребления кофе, и для идентификации генов и биологических механизмов, лежащих в основе этой привычки", – объяснила доктор Хейли Торп, главный автор исследования.

Исследователи обнаружили, что генетические профили связаны с разным уровнем потребления кофе в обеих группах. Однако, когда анализировались связи между "кофейными генами" и здоровьем, результаты были противоречивы.

Например, в базе данных 23и Me генетические варианты, ассоциированные с увеличенным потреблением кофе, коррелировали с такими негативными состояниями, как ожирение и злоупотребление веществами.

В то же время в британском Биобанке наблюдалась обратная связь с психическим здоровьем: те же генетические варианты, которые ассоциировались с большим потреблением кофе, в одной популяции были связаны с повышенным риском психических расстройств, а в другой – с уменьшенным.