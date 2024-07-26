Как возникают метастазы при раке: выявили механизм распространения

Раковые клетки, возникшие в одной части тела, впоследствии способны распространяться и поражать другие органы, образуя метастазы. Процесс, с которого опухоль начинает метастазировать, до сих пор полностью не раскрыт. Однако исследователи Европейского Союза обнаружили, что нормальные клетки могут непреднамеренно облегчать этот процесс.

Исследования показали, что лишь небольшое количество раковых клеток, присутствующих в первичной опухоли, способно вызвать метастазы в других частях тела. Этот процесс можно сравнить с рассеиванием семян растений ветром, которые затем прорастают в новых местах. Аналогично, раковые клетки должны адаптироваться к новой "почве" для выживания и развития вторичной опухоли.

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Ученые сравнивают раковые клетки с семенами и окружающую ткань с почвой, чтобы лучше понять процесс метастазирования. В то время как влияние "семян" на "почву" было изучено, роль самого "грунта" в развитии метастазов до сих пор оставалась загадкой из-за сложности исследования сигналов, которыми обмениваются клетки.

Новое исследование рака

Исследователи из Чехии, Италии и Швейцарии с помощью новаторских методов внесли свой вклад в понимание этого процесса. Они описали, как гепатоциты – здоровые клетки печени – влияют на выживание ракового "семени".

Печень часто становится местом для метастазов различных видов рака. Предполагается, что для проникновения раковых клеток в печень требуется особое взаимодействие со здоровыми клетками. Используя генетические инженерные методы и флуоресцентное окрашивание, ученые смогли наблюдать это взаимодействие in vivo на модели мышей.

Как распространяются метастазы

Оказалось, что белок плексина B2, присутствует на поверхности клеток печени, действует как ключевой элемент, способствующий адаптации раковых клеток к новой среде. Когда плексин B2 связывался с белками-семафоринами, он активировал рост вторичных опухолей. Этот процесс был подтвержден для клеток колоректального рака, рака поджелудочной железы и меланомы.

Манипулируя экспрессией плексина B2 и блокируя семафорины, ученые смогли подавить сигнальный обмен между гепатоцитами и раковыми клетками, что приводило к остановке роста метастазов в печени мышей.

Это открытие позволило глубже понять взаимодействие между здоровыми и раковыми клетками, выявив роль различных регуляторов. Хотя многие аспекты еще нужно изучить, уже сейчас исследование открывает новые перспективы для разработки методов лечения метастазов в печени и может быть применено для изучения метастазирования в других органах, таких как легкие.