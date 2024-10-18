Нашли гриб, который может вылечить рак

Современные противораковые препараты часто базируются на молекулярных соединениях, полученных из растений, бактерий и микроорганизмов. Китайские ученые недавно обнаружили новое потенциальное лекарственное средство – продукты метаболизма грибка, который живет на растениях.

Колоректальный рак, или рак кишечника, является одним из самых распространенных видов онкологии, что делает его объектом многих исследований. В последних работах обнаружили, что риск развития злокачественных опухолей кишечника может зависеть от телосложения человека, а белки, содержащиеся в мясе и молочных продуктах, способны замедлить прогрессирование этого заболевания.

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Проблемы лечения рака

Сейчас в медицине все чаще применяют таргетные методы лечения, которые влияют на специфические молекулы-мишени в раковых клетках, а не цитостатические препараты, которые вызывают побочные эффекты из-за воздействия на все клетки организма. Почти половина лекарств для таргетной терапии созданы на основе натуральных компонентов, таких как растения и морские организмы.

Исследователи из Китайского фармацевтического университета и Нанкинского медицинского университета обнаружили новый подход к лечению рака кишечника. Они нашли вещество, способное целенаправленно воздействовать на опухоль. Научные результаты этого исследования были опубликованы в журнале Angewandte Chemie.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Новое противораковое вещество

Во время экспериментов проанализировали грибок Bipolaris victoriae S27 и обнаружен ранее неизвестный класс соединений – терпено-неадридные гетеродимеры. Девять из двенадцати обнаруженных соединений показали способность бороться с раковыми клетками кишечника, а одно из них было таким же эффективным, как и известный цитостатик цисплатин. При испытаниях на мышах препарат, содержащий терпено-неадридный гетеродимер, значительно уменьшал опухоль без токсичных побочных эффектов.

Эти соединения уничтожали раковые клетки, атакуя фермент DCTPP1, который выступает потенциальным биомаркером колоректального рака и возможной терапевтической мишенью. Ученые выяснили, что активация этого фермента способствует распространению раковых клеток из первичного очага в другие части тела.

Кроме того, DCTPP1 снижает эффективность лечения, помогая опухолевым клеткам противостоять лекарственным средствам, тогда как терпено-неадридные гетеродимеры подавляют активность фермента.