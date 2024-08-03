Обнаружили новую форму возрастной потери памяти: отличается от Альцгеймера

Обнаружили новую форму возрастной потери памяти – преимущественно лимбический амнезийный нейродегенеративный синдром (LATE-NC).

Новый синдром обнаружили у 20 – 40% людей, которые на момент смерти имели в анамнезе болезнь Альцгеймера.

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Детали исследования

С помощью снимков МРТ и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) людей, которые страдали нейродегенеративными заболеваниями, ученые создали тест. Он позволяет отличить болезнь Альцгеймера от LATE-NC с точностью до 74,6%.



Новый тип старения мозга / Фото Brain Communications

Отличается от Альцгеймера

Отличие новой болезни в том, что LATE-NC развивается в лимбической системе мозга, отвечающей за работу внутренних органов, память, эмоции и регуляцию сна и бодрствования.

В то же время болезнь Альцгеймера проявляется в неокортексе и нарушает восприятие пространства и пространственную память.

Кроме того, LATE-NC прогрессирует значительно медленнее, чем болезнь Альцгеймера.

Обнаружено, что новый синдром проявляется у людей возрастом старше 80 лет. При этом, оба нарушения могут одновременно встречаться у одного человека.