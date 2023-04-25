Нашли простой способ облегчить симптомы предменструального синдрома

Раздражительность, дискомфорт внизу живота, болезненные ощущения в груди, отеки ног, слабость и быстрая утомляемость – симптомы ПМС. Исследование показало, что факторы внешней среды влияют на самочувствие перед менструацией гораздо больше, чем кажется.

Новое исследование ПМС

В исследовании Института глобального здравоохранения Барселоны и Университета Бергена принимали участие 1069 женщин от 18 до 49 лет из Норвегии и Швеции. Они заполнили анкету, в которой ответили вопросы о том, с какими симптомами предменструального синдрома они сталкиваются.

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Чтобы оценить взаимосвязь ПМС и зеленых насаждений рядом с местом обитания женщин, ученые воспользовались нормализованным индексом растительности (NDVI), а также исследовали уровень загрязнения воздуха.

Природа способствует уменьшению симптомов ПМС

Когда специалисты сопоставили все данные, они обнаружили, что участницы, всю жизнь проживающие в районах с наибольшим количеством зеленых насаждений – то есть рядом с лесами, парками, полями, – значительно реже испытывают симптомы ПМС по сравнению с женщинами, проживающими в менее благоприятных экологических условиях. Близость природы способствует уменьшению таких проблем как тревожность, депрессия, нарушение сна, вздутие живота и боль в молочных железах.

По мнению ученых, объяснение этого феномена может быть достаточно простым: стресс усиливает симптомы ПМС, а благоприятные экологические условия способствуют его снижению в результате уменьшения уровня кортизола. Этот гормон стресса связан с повышением уровня прогестерона, влияющего на возникновение симптомов предменструального синдрома.

Впрочем, есть серьезный нюанс: благоприятный эффект природы создается только в том случае, если женщина живет в зеленых районах длительное время. Кратковременное пребывание рядом с природой, например во время отпуска, никакого снижения симптомов ПМС не дает.