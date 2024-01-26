Без препаратов: нашли простой способ ослабить симптомы менопаузы

Менопауза имеет много неприятных симптомов, но, как оказалось, плавание в холодных водоемах, известное как "моржевание", может быть эффективным методом борьбы с этими состояниями.

Во время менопаузы, когда у женщин завершается репродуктивная фаза их жизни, в теле происходят значимые конфигурации. Многие сталкиваются с недомоганием в результате гормональной перестройки: жалобы на горячие приливы, ночное потоотделение, смены настроения и раздражительность.

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Новое исследование моржевания

Новая работа основывается на исследовании, проведенном специалистами Университетского колледжа Лондона в сотрудничестве с другими британскими вузами. В реализации этого проекта принимали участие 1114 женщин, избранных с помощью объявлений в тематических группах в социальных сетях, объединяющих поклонников плавания в холодной воде. Все участники подтвердили свое участие в этом виде активности, в том числе и в зимний период.

Большинство участниц (примерно 70%) были в возрасте от 45 до 59 лет., что соответствует периоду, когда обычно проходят пременопауза и менопауза. Женщины заполнили специальную анкету из 42 пунктов по вопросам социально-демографических данных., состояние здоровья, физическую активность, опыт плавания в холодной воде, а также симптомы менструации и/или менопаузы.

Моржевание помогает пережить менопаузу

Анализ показал, что большинство участниц (785) испытывали симптомы менопаузы в момент опроса. Почти половина из них (46, 9%) отметили, что плавание в холодной воде значительно уменьшало их тревогу. Все больше, многие участники отметили, что "моржевание" помогает им управлять эмоциональной нестабильностью (35%), депрессией (31%) и горячими приливами (30%). Более 60% участников признали, плавающие в холодной воде специально для снятия симптомов климакса.

Однако исследователи также предупредили, что "моржевание" имеет значительные риски. Плавание в холодной воде может вызвать шок от холода, привести к аритмии, переохлаждение и даже утопление. Кроме того, качество воды в открытых водоемах может быть низким, с риском контакта со сточными водами, что может привести к гастроэнтериту и другим инфекциям.