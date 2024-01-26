Без препаратів: знайшли простий спосіб послабити симптоми менопаузи

Менопауза має багато неприємних симптомів, але як виявилося, плавання у холодних водоймах, відоме як "моржування", може бути ефективним методом боротьби з цими станами.

Під час менопаузи, коли у жінок завершується репродуктивна фаза їхнього життя, у тілі відбуваються значні зміни. Багато хто стикається з нездужанням в результаті гормональної перебудови: скарги на гарячі припливи, нічне потовиділення, зміни настрою та дратівливість.

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Нове дослідження моржування

Нова робота ґрунтується на дослідженні, проведеному фахівцями Університетського коледжу Лондона у співпраці з іншими британськими вишами. У реалізації цього проєкт брали участь 1114 жінок, обраних за допомогою оголошень у тематичних групах у соціальних мережах, які обʼєднують шанувальників плавання у холодній воді. Усі учасниці підтвердили свою участь у цьому виді активності, зокрема і в зимовий період.

Більшість учасниць (приблизно 70%) були віком від 45 до 59 років, що відповідає періоду, коли зазвичай відбуваються пременопауза та менопауза. Жінки заповнили спеціальну анкету з 42 пунктів з питаннями про соціально-демографічні дані, стан здоров'я, фізичну активність, досвід плавання в холодній воді, а також симптоми менструації та/або менопаузи.

Моржування допомагає пережити менопаузу

Аналіз показав, що більшість учасниць (785) зазнавали симптомів менопаузи в момент опитування. Майже половина з них (46,9%) зазначили, що плавання у холодній воді значно зменшувало їхню тривогу. Щобільше, багато учасниць зазначили, що "моржування" допомагає їм керувати емоційною нестабільністю (35%), депресією (31%) та гарячими припливами (30%). Понад 60% учасниць визнали, що плавають у холодній воді спеціально для зняття симптомів клімаксу.

Однак дослідники також попередили, що "моржування" має значні ризики. Плавання в холодній воді може викликати шок від холоду, призвести до аритмії, переохолодження та навіть утоплення. Крім того, якість води у відкритих водоймах може бути низькою, з ризиком контакту зі стічними водами, що може призвести до гастроентериту та інших інфекцій.