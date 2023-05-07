Почему шелушится кожа на руках

Эксфолиативный кератолиз – распространенное заболевание кожи, при котором наблюдается шелушение ладоней и реже ступней.

Эксфолиативный кератолиз обычно наблюдается у активных молодых людей и детей. Иногда это может носить наследственный характер. Симптомы усиливаются под влиянием раздражителей, включая воду, мыло, моющие средства.

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Также кожа всегда подвергается факторам внешней среды, которые могут ее раздражать и повреждать (солнце, ветер, жара, сухость и высокая влажность).

Часто вызвать шелушение ладоней у детей может перенесена вирусная или бактериальная инфекция (часто скарлатина). Обладает определенной сезонностью – большинство случаев встречается летом. Это может быть более распространенным у тех, у кого потеют ладони из-за гипергидроза (чрезмерной потливости).

Симптомы кератолиза

Первым признаком эксфолиативного кератолиза является один или несколько поверхностных пузырьков, наполненных воздухом, по пальцам или ладоням. Пузыри лопают, кожа шелушится. Эти шелушащиеся участки не выполняют нормальной барьерной функции и могут стать сухими и потрескавшимися. Однако они обычно не чешутся.

Иногда на концах пальцев трещина на коже глубже, и в этом случае кожа становится жесткой и для ее шелушения требуется больше времени. Может быть несколько отслаивающихся слоев кожи. Впоследствии формируется нормальная кожа, но часто эксфолиативный кератолиз рецидивирует в течение нескольких недель.

Врач должен отличить это заболевание от контактного дерматита, дисгидротической экземы, псориаза, грибковых инфекций и многих других.

Как диагностируют кератолиз

Эксфолиативный кератолиз диагностируется клинически, то есть врачу обычно достаточно только осмотра. Могут быть проведены вспомогательные исследования, для подтверждения или исключения других причин шелушения ладоней, такие как:

Лабораторное исследование грибковой инфекции

Патч-тесты, оценивающие потенциальную контактную аллергию

Не информативный анализ на витамины, анализ кала, исследование внутренних органов.

Лечение эксфолиативного кератолиза