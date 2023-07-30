Почему нельзя сдирать чешуйки кожи, после того как сгорели на солнце

Загорать не полезно, но многие все еще любят понежиться под солнышком без защитного крема. Или же случается, что испечься на солнце получилось случайно. Неважно, как это произошло, но если вы обгорели на солнце, то ориентировочно через 3 дня кожа может начать шелушиться и чесаться.

Лущение кожи является признаком того, что организм пытается избавиться от поврежденных клеток, а повреждения они получили вследствие солнечных ожогов первой и второй степени. Дерматологиня Натали Курсио объяснила, почему ни в коем случае нельзя обдирать чешуйки кожи.

Смотрите также Как пользоваться косметикой с ретинолом

Какими могут быть ожоги

Солнечные ожоги первой ступени могут быть красными и болезненными, если их коснуться, но повреждают только эпидермис, наружный слой кожи.

Солнечный ожог второй степени более серьезный – кожа опухает и появляются волдыри. Пузыри и сами по себе болезненны, да еще именно такое повреждение кожи УФ-излучением может привести к раку кожи.

! Кожа запоминает влияние УФ-излучения и спустя долгие годы она может напомнить вам об ожогах меланомой именно в том месте, где он проявился.

Это при том, что сначала все действительно заживет, хоть и начнет шелушиться.

Итак, что делать

Позвольте омертвевшей коже отслаиваться из вашего тела самостоятельно, чтобы не так чесалось, увлажняйте кожу успокаивающим гелем из алоэ вера,

– посоветовала дерматологиня.

По ее словам, зуд и отшелушивание прекратятся, когда ожог заживает. На это может уйти около 7 дней.

Почему нельзя сдирать чешуйки

Если же сдирать дольки кожи самому, повышается вероятность инфицирования и появления рубцов, с которыми очень трудно бороться.

Но лучше не допускать сильного обгорания на солнце. Для этого достаточно пользоваться солнцезащитным кремом с фактором не менее 30 и избегать длительного пребывания на открытой местности в жаркий день.

SPF-кремы не имеют ничего общего с кремами для загара. Их действие никак не влияет на защиту от солнечных ожогов.

Затем дерматологи советуют прихватить на пляж шляпу, чтобы затенять лицо, голову, уши и шею, и солнцезащитные очки. Более того, эти аксессуары должны стать вашими лучшими друзьями летом не только на пляже.