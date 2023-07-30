Чому не можна здирати лусочки шкіри, після того, як згоріли на сонці
Джерело:Express
Засмагати не є корисно, але багато людей все ще люблять поніжитись під сонечком без захисного крему. Або ж трапляється, що спектись на сонці вийшло випадково. Неважливо, як це сталось, але якщо ви обгоріли на сонці, то орієнтовно через 3 дні шкіра може почати лущитися і свербіти.
Лущення шкіри є ознакою того, що організм намагається позбутися пошкоджених клітин, а пошкодження вони зазнали внаслідок сонячних опіків першого та другого ступеня. Дерматологиня Наталі Курсіо пояснила, чому в жодному разі не можна обдирати лусочки шкіри.
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Якими можуть бути опіки
- Сонячні опіки першого ступеня можуть бути червоними і болючими, якщо їх торкнутися, але пошкоджують тільки епідерміс, зовнішній шар шкіри.
- Сонячний опік другого ступеня серйозніший – шкіра опухає і з'являються пухирі. Пухирі й самі по собі болючі, так ще саме таке пошкодження шкіри УФ-випромінюванням може призвести до раку шкіри.
Це при тому, що спочатку все дійсно заживе, хоч і почне лущитися.
Тож, що робити
Дозвольте омертвілій шкірі відшаровуватися з вашого тіла самостійно, щоб не так свербіло, зволожуйте шкіру заспокійливим гелем з алое вера,
– порадила дерматологиня.
За її словами, свербіж і відлущування припиняться, коли опік загоїться. На це може піти близько 7 днів.
Чому не можна здирати лусочки
Якщо ж здирати часточки шкіри самому, підвищується ймовірність інфікування та появи рубців, з якими дуже важко боротися.
Але краще не допускати сильного обгорання на сонці. Для цього достатньо користуватися сонцезахисним кремом із фактором не менш як 30 і уникати тривалого перебування на відкритій місцевості в спекотний день.Зверніть увагу! SPF-креми не мають нічого спільного з кремами для засмаги. Їхня дія ніяк не впливає на захист від сонячних опіків.
Натоміть дерматологи радять прихопити на пляж капелюх, щоб затінювати обличчя, голову, вуха і шию, та сонцезахисні окуляри. Ба більше, ці аксесуари мають стати вашими найкращими друзями влітку не лише на пляжі.