В Турции женщину поместили на карантин из-за возможного заражения оспой обезьян
Источник:Türkiye Today
В мире произошла новая вспышка смертельной обезьяньей оспы. В Турции поместили на карантин женщину, у которой обнаружили характерные симптомы.
Вероятнее всего у женщины просто кожное заболевание. Впрочем, пока она продолжает оставаться в изоляции до дальнейших указаний.
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Что обнаружили Турецкие врачи
По информации издания, в отделение неотложной помощи Учебно-исследовательской больницы Сакарья обратилась 34-летняя женщина из Сенегала. Она жаловалась на кожные высыпания, которые подобны тем, которые появляются при заболевании оспой обезьян.
Когда врач заметил пятна на теле женщины, он изолировал ее в отдельную палату и принял решение о карантине.
По предварительным оценкам врачей, состояние пациентки может быть связано с кожным заболеванием, а не с оспой. Впрочем, пока женщина и продолжает находиться в изоляции, где к ней не пускают посетителей.
К слову, недавно первый случай заболевания обезьяньей оспой был зафиксирован в Швеции. Больной заразился во время поездки в Африку.