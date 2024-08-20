В ВОЗ ответили, может ли обезьянья оспа стать "вторым коронавирусом"

Быстрое распространение mpox (оспы обезьян) в африканских странах ВОЗ объявила глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Поэтому, опасения, что болезнь станет "вторым коронавирусом" вполне логичны.

В то же время представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ганс Клюге считает, что обезьянья оспа не вызовет пандемию, подобных масштабов.

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Его аргументом является тот факт, что медики по всему миру знают, как контролировать распространение этой болезни.

То, как мы реагируем сейчас и в последующие годы, станет критическим испытанием для Европы и мира,

– отметил Ганс Клюге.

Что известно о mpox

По данным ВОЗ, в июне 2024 года лабораторно подтвердили 934 новых случая заболевания ветряной оспой в 26 странах мира. Из них 4 случая были летальными.

Обезьянья оспа (mpox) – что это Обезьянья оспа – это вирусная инфекция, которая вызывает гнойные поражения и гриппоподобные симптомы. Как правило, протекает в легкой форме, но может вызвать тяжелые последствия, вплоть до смерти.

Как передается вирус оспы

Оспа обезьян передается через тесный физический контакт, в частности половой. В отличие от предыдущих глобальных пандемий, как вот в случае COVID-19, нет доказательств, что вирус оспы обезьян легко распространяется воздушно-капельным путем.

В Африке объявили о чрезвычайной ситуации из-за стремительного распространения оспы обезьян. Главная проблема в том, о сейчас на континенте в 50 раз меньше вакцин, чем нужно для защиты населения.