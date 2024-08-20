У ВООЗ відповіли, чи може мавпяча віспа стати "другим коронавірусом"

Швидке поширення mpox (віспи мавп) в африканських країнах ВООЗ оголосила глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. Тож, побоювання, що хвороба стане "другим коронавірусом" цілком логічні.

Водночас представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Європі Ганс Клюґе вважає, що мавпяча віспа не спричинить пандемію, подібних масштабів.

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Його аргументом є той факт, що медики по всьому світі знають, як контролювати поширення цієї хвороби.

Те, як ми реагуємо зараз і в наступні роки, стане критичним випробуванням для Європи та світу,

– зазначив Ганс Клюґе.

Що відомо про mpox

За даними ВООЗ, в червні 2024 року лабораторно підтвердили 934 нові випадки захворювання на вітряну віспу у 26 країнах світу. З них 4 випадки були летальними.

Мавпяча віспа (mpox) – що це Мавпяча віспа – це вірусна інфекція, яка викликає гнійні ураження та грипоподібні симптоми. Як правило, протікає у легкій формі, але може спричинити важкі наслідки, аж до смерті.

Як передається вірус віспи

Віспа мавп передається через тісний фізичний контакт, зокрема статевий. На відміну від попередніх глобальних пандемій, як от у випадку COVID-19, немає доказів, що вірус віспи мавп легко поширюється повітряно-крапельним шляхом.

В Африці оголосили про надзвичайну ситуацію через стрімке поширення віспи мав. Головна проблема в тому, о наразі на континенті у 50 разів менше вакцин, ніж потрібно для захисту населення.