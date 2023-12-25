Размер талии женщины влияет на вероятность зачатия женщины

Проблема ожирения может оказывать влияние на репродуктивное здоровье женщин, в частности фертильность. В последнем исследовании, проведенном китайскими учеными, исследовалась связь между размером талии женщин и вероятностью бесплодия.

Проблема бесплодия

Диагноз бесплодия устанавливается, когда пара не может зачать ребенка после года регулярных сексуальных контактов без использования контрацептивов. Согласно научным данным, каждая шестая пара в развитых странах и каждая одиннадцатая в развивающихся странах сталкиваются с проблемой бесплодия.

Также на тему Сколько женщин сталкиваются с проблемами со здоровьем после родов

Ранее исследования указывали на прямую корреляцию между индексом массы тела (ИМТ) и бесплодием, но окончательные выводы не были сделаны. Один из недостатков использования ИМТ – он не учитывает распределения жира в теле, и некоторым людям могут ставить ложный диагноз ожирения. В новом исследовании ученые из Центральной народной больницы в Хойчжоу (КНР) определили окружность талии как дополнительный показатель.

Новое исследование бесплодия

С использованием данных из Национального исследования состояния здоровья и питания США (NHANES), включающего физические проверки и опросы, ученые анализировали связь между размером талии и бесплодием. Их выборка включала более 3 000 женщин, участвовавших в программе с 2013 по 2018 год.

Размер талии влияет на фертильность женщин

Общий анализ показал, 327 из них (или около 11%) столкнулись с проблемой бесплодия. Больший обхват талии был связан с более высоким риском бесплодия, даже после корректировки ИМТ и других факторов. Результаты показали, что каждый дополнительный сантиметр в обхвате талии увеличивал вероятность бесплодия на 3%.

Когда женщин разделили на пять групп в зависимости от окружности талии, у тех, у кого талия была шире (от 109,3 до 172,5 см), риск бесплодия был в 2,64 раза выше, чем у талии. была узкой (от 56,4 до 77,8 см).

В результате у женщин с бесплодием были большие размеры талии (102,8 см) и ИМТ (32) по сравнению с женщинами с нормальной фертильностью (93,7 см и ИМТ 28,7). Бесплодные женщины также были старше (в среднем 35,1 года против 30,7 года) и обычно имели более высокий уровень образования. Среди бесплодных женщин также чаще курильщики, женщины с гипертонией и сахарным диабетом и те, кто имел более одной беременности.

Хотя это исследование предоставило важные данные о связи между размером талии и бесплодием, ученые отметили, что они лишь показали ассоциацию, а не прямую причинно-следственную связь.