Розмір талії жінки впливає на ймовірність зачаття жінки

Проблема ожиріння може впливати на репродуктивне здоров'я жінок, зокрема фертильність. В останньому дослідженні, проведеному китайськими вченими, досліджувався зв'язок між як розміром талії жінок та ймовірністю безпліддя.

Проблема безпліддя

Діагноз безпліддя встановлюють, коли пара не може зачати дитину після року регулярних сексуальних контактів без використання контрацептивів. Згідно з науковими даними, кожна шоста пара у розвинених країнах і кожна одинадцята в країнах, що розвиваються, стикаються з проблемою безпліддя.

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Раніше дослідження вказували на пряму кореляцію між індексом маси тіла (ІМТ) та безпліддям, але остаточні висновки не були зроблені. Один із недоліків використання ІМТ – він не враховує розподілу жиру в тілі, і деяким людям можуть ставити помилковий діагноз "ожиріння". У новому дослідженні вчені з Центральної народної лікарні в Хойчжоу (КНР) визначили окружність талії, як додатковий показник.

Нове дослідження безпліддя

З використанням даних із Національного дослідження стану здоров'я та харчування США (NHANES), яке включає фізичні перевірки та опитування, вчені аналізували зв'язок між розміром талії та безпліддям. Їхня вибірка включала понад 3 000 жінок, які брали участь у програмі з 2013 по 2018 рік.

Розмір талії впливає на фертильність жінок

Загальний аналіз показав, 327 з них (або близько 11%) зіткнулися з проблемою безпліддя. Більший обхват талії був пов'язаний з вищим ризиком безплідності, навіть після коригування ІМТ та інших факторів. Результати показали, що кожен додатковий сантиметр в обхваті талії збільшував ймовірність безпліддя на 3%.

Коли жінок розділили на п'ять груп залежно від окружності талії, у тих, у кого талія була ширшою (від 109,3 до 172,5 см), ризик безплідності був у 2,64 раза вищим, ніж у тих, у кого талія була вузької (від 56,4 до 77,8 см).

У результаті, у жінок з безпліддям були більші розміри талії (102,8 см) та ІМТ (32), порівняно з жінками з нормальною фертильністю (93,7 см та ІМТ 28,7). Безплідні жінки також були старшими (у середньому 35,1 року проти 30,7 року) і зазвичай мали вищий рівень освіти. Серед безплідних жінок також частіше були курці, жінки з гіпертонією та цукровим діабетом і ті, хто мав більше однієї вагітності.

Хоча це дослідження надало важливі дані про зв'язок між розміром талії та безплідністю, вчені зазначили, що вони лише показали асоціацію, а не прямий причинно-наслідковий зв'язок.