Обязательно ли пользоваться мочалкой, когда моетесь

Нет, не обязательно. Для мытья достаточно рук и геля для душа, мыла или другого средства, подходящего вашему типу кожи. При желании губку для тела можно использовать для отшелушивания верхнего рогового слоя кожи. Делать это нужно с осторожностью, чтобы не вызвать раздражение.

На поверхности кожи есть защитный слой, который образуется из роговых чешуек, липидов и отслаивающейся микрофлоры,. Он помогает коже удерживать влагу и сохранять ее здоровье.

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Мочалка может навредить

Слишком частое мытье, трение и различные средства могут повредить его и привести к сухости кожи, раздражение и зуд, появления микротрещин, развития кожных инфекций. Поэтому использовать мочалку, которой можно повредить этот защитный барьер, и просто мыть все тело с использованием мыла ежедневно не обязательно. Это зависит от вашего типа кожи.

Например, сухая, чувствительная или склонная к акне кожа будет страдать от избытка трения больше, чем жирная, которая может нуждаться в более частом отшелушивании.

Решать вам

Мыться мочалкой или только руками – больше вопрос личных предпочтений. При использовании мочалки важно помнить, что после применения в ней накапливаются отшелушенные частички кожи и начинают развиваться микроорганизмы. Этому способствует высокая влажность.

Поэтому важно не мыть мочалкой поврежденную кожу или кожу после бритья, промывать мочалку после каждого использования и тщательно сушить, лучше в прохладном сухом помещении и стирать ее раз в неделю. Лучше заменять синтетическую мочалку не реже одного раза в 2 месяца на новую или раз в 3 – 4 недели, если она сделана из люфы.