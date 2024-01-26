Нужно ли платить за анализы, которые назначил врач

В случае диагностики медики часто могут направить пациента на анализы. Есть довольно популярный миф, что их должен оплачивать сам пациент.

Эксперты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) отметили, что на самом деле за анализы, которые назначил врач, пациенты не должны платить из своего кармана.

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Анализы, необходимые для диагностики и определения схемы лечения, покрываются Программой медицинских гарантий и являются бесплатными для пациента,

– отметили в НСЗУ.

Кто назначает обследование

В НСЗУ напомнили, что обследование назначает семейный или лечащий врач, который и создает электронное направление.

Если пациент находится в стационаре, направление не нужно, а назначенные обследования – бесплатные.

Отдельного пакета "Анализы" нет

В то же время в ведомстве уточнили, что отдельного пакета "Анализы" не существует. Но при этом почти каждый пакет предусматривает определенный перечень лабораторных обследований – в соответствии со спецификой оказания медицинской помощи.

Посмотреть назначенные анализы по пакету, который вас интересует, можно на сайте НСЗУ.

В то же время в Службе здоровья отметили, что пациенты не могут требовать направления на анализы по собственному желанию.