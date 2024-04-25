"Мужчины могут купить лекарства только со справкой от ТЦК": россияне сшили новый фейк

Кремль продолжает придумывать фейки, связанные с мобилизацией. По выдумке россиян, мужчинам в тылу аптеки не продают лекарства без справки из ТЦК. Все якобы из-за новых изменений в законе о мобилизации.

Кремлевский телеграм-канал "Легитимный" снова спекулирует на теме мобилизации в Украине и пишет, якобы мужчинам в Украине не продают лекарства без справки из ТЦК.

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Свои заявления россияне подкрепляют комментарием министра юстиции Дениса Малюськи об определенных ограничениях, которые планируют доработать в законе о мобилизации.

Новый закон о мобилизации

16 апреля 2024 года Президент Украины подписал закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая. Согласно новым изменениям, мобилизации подлежат мужчины с 25 лет. Также создается электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста, где мужчины по желанию смогут зарегистрироваться.

Кроме этого, вводят некоторые ограничения в отношении военнообязанных за рубежом. В частности консульские услуги, например, оформление паспорта за рубежом военнообязанным будут предоставлять только при наличии военно-учетных документов. Однако в законе не говорится об ограничении на покупку товаров, в частности лекарств, без предъявления военно-учетных документов или обновления данных в ТЦК.

20 апреля 2024 года министр юстиции Денис Малюська действительно сообщил, что различные Министерства сейчас нарабатывают механизмы, согласно которым, для получения административных услуг военнообязанному надо будет предоставить справку из военкомата:

"Сейчас различные Министерства нарабатывают изменения в Постановление Кабмина, изменения в регулировании, которые установят предпосылкой предоставления отдельных административных услуг предоставления военно-учетного документа". То есть такие механизмы только на стадии разработки и на самом деле неизвестно, какие именно ограничения предложат и когда они заработают.

Лекарства могут купить все украинцы

Кроме того, в законе о мобилизации нет никакой информации о том, что мужчины не смогут приобрести лекарства в аптеке без справки из ТЦК. Мы спросили у крупнейших аптек в Украине, действительно ли они не продают лекарства без такой справки. Ответ дали только в сети аптек "Подорожник", которая имеет более 1800 заведений по Украине. В частности в аптеке отметили, что действуют в соответствии с действующим законодательством, то есть выдают лекарства всем, кто в этом нуждается. Поэтому заявления россиян является лишь частью кремлевской дезинформационной кампании по запугиванию украинцев и дискредитации системы здравоохранения в Украине.

Ответ сети аптек "Подорожник" на наш запрос

Другие аптеки в своих социальных сетях и на сайтах не писали об изменениях по отпуску лекарств мужчинам. По состоянию на 24 января 2024 года, по оценке Fobes, в Украине работало около 18 тысяч аптек, что составляло 85% от количества до вторжения. В конце 2023 года Министерство здравоохранения Украины сообщало, что около 14 тысяч аптек имеют договоры с НСЗУ, то есть участвуют в программе "Доступные лекарства".

Кроме этого, не все мужчины в Украине являются военнообязанными и соответственно имеют военный билет. Мужчина считается военнообязанным, если проходил военную службу, имеет военное образование (проходил военную кафедру в учебном заведении или завершил военное заведение) или достиг 25 лет.

В других случаях мужчина считается призывником и имеет приписное удостоверение. После 60 лет мужчины также не считаются военнообязанными, ведь их исключают из воинского учета. Тогда как пропагандисты написали о "всех" украинцах, из которых на самом деле не каждый имеет статус военнообязанного.