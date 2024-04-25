"Чоловіки можуть купити ліки лише з довідкою від ТЦК": росіяни пошили новий фейк

Кремль продовжує вигадувати фейки, пов'язані з мобілізацією. За вигадкою росіян, чоловікам в тилу аптеки не продають ліки без довідки з ТЦК. Усе нібито через нові зміни у законі про мобілізацію.

Кремлівський телеграм-канал "Легітимний" знову спекулює на темі мобілізації в Україні та пише, нібито чоловікам в Україні не продають ліки без довідки з ТЦК.

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Свої заяви росіяни підкріплюють коментарем міністра юстиції Дениса Малюськи про певні обмеження, які планують допрацювати у законі про мобілізацію.

Новий закон про мобілізацію

16 квітня 2024 року Президент України підписав закон про мобілізацію, який набере чинності 18 травня. Згідно з новими змінами, мобілізації підлягають чоловіки з 25 років. Також створюється електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста, де чоловіки за бажанням зможуть зареєструватися.

Окрім цього, вводять деякі обмеження щодо військовозобов'язаних за кордоном. Зокрема консульські послуги, як-от, оформлення паспорта за кордоном військовозобов'язаним будуть надавати лише за наявності військово-облікових документів. Однак у законі не йдеться про обмеження на купівлю товарів, зокрема ліків, без пред’явлення військово-облікових документів або оновлення даних у ТЦК.

20 квітня 2024 року міністр юстиції Денис Малюська справді повідомив, що різні Міністерства зараз напрацьовують механізми, згідно з якими, для отримання адміністративних послуг військовозобов'язаному треба буде надати довідку з військкомату:

"Зараз різні Міністерства напрацьовують зміни у Постанову Кабміну, зміни у регулюванні, які встановлять передумовою надання окремих адміністративних послуг надання військово-облікового документа". Тобто такі механізми лише на стадії розробки й насправді невідомо, які саме обмеження запропонують і коли вони запрацюють.

Ліки можуть купити усі українці

Крім того, у законі про мобілізацію немає жодної інформації про те, що чоловіки не зможуть придбати ліки в аптеці без довідки з ТЦК. Ми запитали у найбільших аптек в Україні, чи справді вони не продають ліки без такої довідки. Відповідь дали лише у мережі аптек "Подорожник", яка має понад 1800 закладів по Україні. Зокрема в аптеці зазначили, що діють згідно з чинним законодавством, тобто видають ліки усім, хто цього потребує. Тож заяви росіян є лише частиною кремлівської дезінформаційної кампанії із залякування українців та дискредитації системи охорони здоров'я в Україні.

Відповідь мережі аптек "Подорожник" на наш запит

Інші аптеки у своїх соціальних мережах та на сайтах не писали про зміни щодо відпускання ліків чоловікам. Станом на 24 січня 2024 року, за оцінкою Fobes, в Україні працювало близько 18 тисяч аптек, що складало 85% від кількості до вторгнення. Наприкінці 2023 року Міністерство охорони здоров’я України повідомляло, що близько 14 тисяч аптек мають договори із НСЗУ, тобто беруть участь у програмі "Доступні ліки".

Окрім цього, не усі чоловіки в Україні є військовозобов'язаними та відповідно мають військовий квиток. Чоловік вважається військовозобов'язаним, якщо проходив військову службу, має військову освіту (проходив військову кафедру в закладі освіти або завершив військовий заклад) або досягнув 25 років.

В інших випадках чоловік вважається призовником та має приписне посвідчення. Після 60 років чоловіки також не вважаються військовозобов'язаними, адже їх виключають із військового обліку. Тоді як пропагандисти написали про "усіх" українців, із яких насправді не кожен має статус військовозобов’язаного.