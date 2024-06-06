Умер первый человек от нового птичьего гриппа

В Мексике зафиксировали первый в мире случай смерти человека от нового штамма птичьего гриппа A(H5N2). Этот случай также является первым лабораторно подтвержденным заражением этим штаммом гриппа.

Мужчина, которому было 59 лет, начал испытывать симптомы болезни в апреле, включая лихорадку, затрудненным дыханием, диареей, тошнотой и общей слабостью.

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Первая смерть от птичьего гриппа

Он обратился к врачам через несколько дней после начала симптомов и был госпитализирован. Он уже был прикован к постели по другим причинам до того, как начались симптомы заболевания. Несмотря на усилия врачей, пациент умер в тот же день от осложнений.

Позже, в мае, было лабораторно подтверждено, что человек был инфицирован новым штаммом вируса птичьего гриппа A (H5N2). Источник инфекции остается неизвестным, но известно, что он не контактировал с птицами или другими животными.

Министерство здравоохранения Мексики сообщило, что у мужчины была хроническая болезнь почек и диабет 2 типа.

Эксперты Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов выражают обеспокоенность, что если птичий грипп начнет передаваться между людьми, это может привести к новой пандемии. Они призывают к усиленному наблюдению за людьми и животными, ведь в настоящее время вакцины от этого заболевания не существует.

Однако ВОЗ все же считает, что нынешний риск заражения вирусом птичьего гриппа для человека является низким.

Риск новой пандемии

На данный момент известно о трех заражениях этим вирусом. США и европейские страны разрабатывают стратегии для создания вакцин против птичьего гриппа. Эти меры направлены на защиту таких групп риска, как рабочие птицеводства, работники молочной отрасли, ветеринары и лаборанты. Такие действия могут помочь избежать потенциальной новой пандемии.

Эти меры были приняты после резкого распространения нового штамма птичьего гриппа, который возник в конце 2020 года. Этот штамм вызвал рекордное количество смертей среди диких и домашних птиц, а также инфицирование различных видов млекопитающих. В марте органы здравоохранения США сообщили о первой вспышке вируса среди молочных коров.

Если вирус повлияет на работников птицеводства и молочных производств, это может увеличить риск мутации вируса и его способности легко распространяться между людьми.