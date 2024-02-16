Очередной прорыв: ученые нашли новый способ борьбы с раком

Ученые из Техасского университета выяснили, что агрессивный тип лейкемии может быстро распространиться по телу. В ходе экспериментальной терапии, ученым удалось подавить развитие раковых клеток, не влияя на здоровые.

Эти находки могут стать ценными для ученых, которые работают над созданием новых лекарств, и помочь сделать один из типов химиотерапии более эффективным.

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Острый миелоидный лейкоз

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) - это прогрессирующее онкологическое расстройство кроветворной системы, характеризующееся быстрым распространением. Большинство случаев ОМЛ выявляются у людей, старше 65 лет, которые трудно воспринимают интенсивные методы лечения, такие как трансплантация костного мозга.

В рамках исследования, ученые заметили, что у пациентов с ГМЛ высокий уровень клеточного транспортировщика, известного как SLC25A51. В здоровых клетках этот транспортировщик перемещает питательные вещества к митохондриям, обеспечивающим клетку энергией. Оказалось, что у ГМЛ-клеток уровень SLC25A51 повышен.

Новый способ лечения лейкоза

Ученые смогли подавить развитие рака путем снижения уровня этого транспортировщика, отказав "двигателю" в питании: раковые клетки начали умирать, а болезнь начала прогрессировать медленнее.

Это новая потенциальная терапевтическая мишень для болезни, которая трудно поддается лечению,

– сказал Сяол Камбронн из Департамента молекулярных биологических наук.

Он также отметил, что снижение уровня SLC25A51 не навредило нормальным клеткам костного мозга, только раковым.

Исследователи выяснили, что сочетание пониженного уровня транспортировщиков с 5-азацитидином – видом химиотерапии, используемой для лечения ГМЛ, повышает выживаемость пациентов и уменьшает опухоли. Они отмечают, что более низкие уровни транспортировщиков делают раковые клетки более уязвимыми к химическим препаратам.

Хотя на сегодня не существуют лекарства, которые смогли бы снизить уровень SLC25A51, ученые считают, что следующим шагом должно быть создание соединения, которое сможет это сделать в человеческом организме безопасным способом.