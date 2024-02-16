Черговий прорив: вчені знайшли новий спосіб боротьби з раком

Науковці з Техаського університету з'ясували, що агресивний тип лейкемії може швидко поширитися по тілу. В ході експериментальної терапії, вченим вдалося пригнітити розвиток ракових клітин, не впливаючи на здорові.

Ці знахідки можуть стати цінними для науковців, які працюють над створенням нових ліків, і допомогти зробити один з типів хімієтерапії більш ефективним.

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Гострий мієлоїдний лейкоз

Гострий мієлоїдний лейкоз (ГМЛ) - це прогресуючий онкологічний розлад кровотворної системи, який характеризується швидким розповсюдженням. Більшість випадків ГМЛ виявляються у людей, старших за 65 років, які важко сприймають інтенсивні методи лікування, такі як трансплантація кісткового мозку.

В рамках дослідження, науковці помітили, що у пацієнтів з ГМЛ високий рівень клітинного транспортувальника, відомого як SLC25A51. У здорових клітинах цей транспортувальник переміщує поживні речовини до мітохондрій, що забезпечують клітину енергією. Виявилось, що у ГМЛ-клітин рівень SLC25A51 підвищений.

Новий спосіб лікування лейкозу

Учені змогли пригнітити розвиток раку шляхом зниження рівня цього транспортувальника, відмовивши "двигуну" у живленні: ракові клітини почали вмирати, а хвороба почала прогресувати повільніше.

Це нова потенційна терапевтична мішень для хвороби, яка важко піддається лікуванню,

– сказав Сяол Камбронн з Департаменту молекулярних біологічних наук.

Він також зазначив, що зниження рівня SLC25A51 не нашкодило нормальним клітинам кісткового мозку, тільки на ракові.

Дослідники з'ясували, що поєднання зниженого рівня транспортувальників з 5-азацитидином – видом хімієтерапії, що використовується для лікування ГМЛ, підвищує виживання пацієнтів і зменшує пухлини. Вони відзначають, що нижчі рівні транспортувальників роблять ракові клітини більш вразливими до хімічних препаратів.

Хоча на сьогодні не існують ліки, які змогли б знизити рівень SLC25A51, науковці вважають, що наступним кроком має бути створення сполуки, яка зможе це зробити в людському організмі безпечним способом.