Нашли лекарства против старения, но он действует только для одной стати

Ученые провели исследование, показавшее, что пол влияет не только на процессы старения, но и на реакцию организма на антивозрастные препараты.

Новое исследование старения

Ожидаемая продолжительность жизни женщин значительно выше, чем у мужчин. Однако женщины чаще страдают от возрастных заболеваний и побочных реакций на лекарства. Ученые решили выяснить, что мешает мужчинам жить дольше, а женщинам реже страдать возрастными заболеваниями.

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В рамках своей работы исследователи дали омолаживающий препарат рапамицин самцам и самкам плодовых мушек, чтобы изучить его влияние на представителей разных полов. Ученые обнаружили, что рапамицин продолжает продолжительность жизни и замедляет возрастные патологии кишечника у самок мух, но не самцов.

Лекарство против старения для женщин

Предыдущие исследования показали, что самки лучше реагировали на рапамицин по продлению жизни, чем самцы у мышей, и теперь мы нашли главный механизм этих различий в экспериментах на мушках,

– сказал один из авторов работы Ю-Сюань Лу.

Рапамицин – что это Рапамицин является ингибитором роста клеток и регулятором иммунитета, обычно используемого в терапии рака и после трансплантации органов.

Исследователи заметили, что препарат усиливал аутофагию – процесс утилизации клеточных отходов – в женском кишечнике. Однако мужские кишечные клетки, по-видимому, уже обладают высокой активностью аутофагии, которая не может быть дополнительно увеличена рапамицином.

Ученые также могли наблюдать этот эффект рапамицина на мышах. У самок мышей была обнаружена более интенсивная аутофагия после лечения рапамицином.