Одобрили новый препарат против рака эндометрия от AstraZeneca: какова его эффективность и действие
Источник:Reuters
В США одобрили новый препарат против рака, который в сочетании с химиотерапией эффективно помогает бороться со специфическим типом рака эндометрия (рака тела матки).
Американский регулятор FDA уже одобрил это решение. Препарат прошел финальный этап исследования.
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Эффективность препарата
Применение препарата Imfinzi вместе с химиотерапией снизило риск прогрессирования заболевания или смерти на 58% у конкретных пациенток с раком эндометрия.
Регулятор разрешил применять препарат для взрослых пациентов с первичным, распространенным или рецидивирующим раком эндометрия, имеющим дефицит механизмов репарации неспаренных оснований ДНК (dMMR).
Иммунотерапия в сочетании с химиотерапией, вероятнее всего, станет новым стандартом лечения в этой области. Одобрение Imfinzi открывает возможность для пациентов с заболеванием с дефицитом репарации несоответствия,
– отметил Дейв Фредриксон – вице-президент онкологического подразделения компании.
Что известно о раке эндометрия
Рак эндометрия – тип онкогинекологического рака, который чаще всего развивается у женщин, у которых уже была менопауза.
Дефицит механизмов репарации неспаренных оснований ДНК (MMR) – это генетическая мутация в клетках, которую связывают с повышенным риском развития нескольких видов рака. Она также является распространенной причиной наследственного рака эндометрия, который занимает 4 место среди самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин в США.