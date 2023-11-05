У младенцев обнаружили новый опасный синдром: во всем виноваты их матери

Новый синдром, связанный с влиянием фентанила – сильного опиоидного анальгетика – начинает привлекать внимание медицинского сообщества. Исследователи считают, что в ближайшее время в связи с эпидемией фентанила случаи этого синдрома могут учащаться.

Медики из Nemours Children's Health во главе с Карен В. Грипп обнаружили новый синдром у новорожденных детей. Эта группа взаимосвязанных симптомов включает различные аномалии и, по выводам ученых, вызывается приемом фентанила беременными женщинами.

Также на тему Что нельзя есть беременным

Исследование нового синдрома у младенцев

Сначала врачи подозревали, что у детей, участвовавших в исследовании, развился синдром Смита-Лемли-Опица, редкой генетической заболеваемости, связанной с нарушением обмена холестерина. Оно возникает при мутации гена DHCR7 на 11 хромосоме, в локусе 11q12-q13, и проявляется низким ростом, умственной отсталостью, многочисленными аномалиями в развитии костей и врожденными пороками внутренних органов. Однако генетические тесты и сравнительный анализ фотографий показали, что синдром у детей отсутствует.

В общей сложности медики исследовали данные десяти младенцев (шесть основных случаев и четыре дополнительных). Все они были под влиянием фентанила на предыдущей стадии внутриутробного развития.

Фентанил – это синтетический анальгетик, который взаимодействует преимущественно с µ-опиоидными рецепторами. Как и другие опиоидные наркотики, он приводит к сильной зависимости, вредит нервной системе, разрушает внутренние органы и при длительном употреблении может повлечь смерть. Несмотря на то, что фентанил беременным женщинам противопоказан, его используют в виде раствора для инъекций в качестве анальгетика.

Среди других наркотиков и препаратов матери также употребляли амфетамин, кокаин, клоназепам, габапентин, героин, марихуану, метадон, "Ксанакс" и, конечно, алкоголь.

Какие аномалии имели дети

В результате этого дети имели сравнительно низкий рост, трудности с кормлением, отличительные особенности лица и физические аномалии, включая единый поперечный состав на ладонях, синдактилию (частичное или полное соединение) пальцев на ногах, "волчью пасть", аномалии половых органов и позиции стопы ( косолапость).

МРТ головного мозга показало гипоплазию мозгового бугорчатого тела с диффузным уменьшением объема. Также биохимический анализ крови показал повышенный уровень 7-дегидрохолестерола (7-DHC) или 8-дегидрохолестерола (8-DHC) в течение первых недель после рождения, но к возрасту 2,5 месяца их уровни вернулись в норму.

По словам авторов отчета, хотя влияние фентанила на метаболизм холестерина – органического жироподобного вещества, содержащегося в клеточных мембранах – непосредственно не проверяли, на основании косвенных данных биологически можно предположить, что этот опиоид именно таким образом вызывает аномалии у развивающегося плода.