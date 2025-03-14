Ключ к новому лекарству против ожирения: нашли новый способ ускорить похудение

Из-за причуд эволюции наш организм запрограммирован на сохранение энергии, когда потребление пищи уменьшается. Хотя эта адаптация, возможно, помогала нашим предкам выживать в трудные времена, сегодня это означает, что сбросить последние несколько килограммов перед летним отпуском может быть нелегкой задачей.

Новое исследование обмена веществ

В недавней работе, опубликованной в журнале Cell Metabolism, исследователи обнаружили, что PLVAP, белок, который содержится в звездчатых клетках печени, играет важную роль контроля того, как печень переключается между сжиганием жира и сахара у мышей, сообщает 24 Канал.

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Мы открыли новый способ, которым жиры и глюкоза регулируются на клеточном уровне в печени. Это новый механизм, который ранее не был идентифицирован,

– пишут авторы.

Многие люди, которые пытаются похудеть – с помощью диет, физических упражнений или лекарств, – сначала успешно теряют вес, но впоследствии достигают плато. Это происходит потому, что организм, чувствуя снижение потребления калорий, адаптируется, замедляя обмен веществ для сохранения энергии.

Нашли способ побороть плато похудения

Ученые обнаружили, что PLVAP играет ключевую роль в этой метаболической адаптации. В их экспериментах мыши, у которых этот белок в клетках печени был отключен, не переходили в режим сжигания жира во время голодания. Вместо этого их печень продолжала сжигать сахар. Это означало, что даже при сокращении потребления пищи их метаболизм не замедлялся, как обычно.

"Если мы сможем идентифицировать и исследовать этот механизм, это может позволить нам разработать низкомолекулярные препараты, которые смогут регулировать метаболизм. Это поможет избежать механизма плато", – отмечают авторы.

Кроме простого влияния на скорость метаболизма, исследование показало, что угнетение PLVAP улучшает чувствительность к инсулину и снижает уровень сахара в крови у мышей – другие ключевые факторы для поддержания здорового веса.

Однако, несмотря на то, что эти результаты впечатляют, ученые подчеркнули, что их применение для людей пока еще далеко. Нужны дополнительные исследования, чтобы понять, как PLVAP функционирует в клетках печени человека, и возможно ли создать лекарственные средства для безопасной модификации его активности не только на мышах.