Россияне врут, что Украина превратится в "плантацию марихуаны"

Россияне не смогли обойти вниманием исключение каннабиса, его смолы, экстракта и настойки из перечня тяжелых наркотиков. Поэтому они в очередной раз прибегли к запугиванию, утверждая, мол, из-за этого вскоре Украина превратится в "плантацию марихуаны".

Этот нарратив россияне распространяют уже несколько лет подряд. Особенно часто этот тезис звучал во время подготовки законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

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Медицинский каннабис в Украине

В феврале 2024 года в Украине легализовали использование препаратов на основе медицинского каннабиса. Закон регулирует использование растений рода конопли в медицинских, учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности и расширяет доступ пациентов к необходимому лечению. При этом в законе говорится только о медицинском каннабисе, употребление рекреационного каннабиса, по-прежнему, запрещено.

Основным психотропным компонентом каннабиса является тетрагидроканнабинол (ТГК). В отличие от рекреационного, в медицинском каннабисе уровень ТГК низкий. А основной лечебный компонент медицинского каннабиса – каннабидиол – не имеет выраженного психоактивного действия.

Зато этот компонент является эффективным для лечения и облегчения симптомов многих заболеваний. В частности лекарства на основе медицинского каннабиса необходимы для людей с посттравматическим стрессовым расстройством, нервными расстройствами, онкобольным.

Как сообщал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, по оценкам Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины, почти два миллиона украинцев нуждаются в лекарствах на основе медицинского каннабиса, а по оценкам пациентских организаций, это примерно шесть миллионов человек.

Изъятие каннабиса из перечня особо опасных веществ

16 мая 2024 года Кабмин Украины изъял з перечня особо опасных веществ каннабис, смолу, экстракты и настойки из него. Вместо этого их переместили в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых ограничен. Эта норма позволит закону заработать, но не изменит механизмы контроля за легализацией, прописанные в законе.

В частности он предусматривает, что каждое растение конопли, каждая партия продуктов их переработки и каждая единица фасованной продукции, среди которых лекарственные средства, будут маркированы уникальным электронным идентификатором. Данные об их обращении производители будут вносить в электронную информационную систему учета.

Также документ позволяет культивировать растения рода конопли для промышленных целей только из сертифицированных семян, а концентрация ТГК в нем не должна превышать 0,2%. С 16 февраля 2027 года предельно допустимое содержание концентрации ТГК для промышленных целей повысят до 0,3%. В растениях, выращенных для медицинских целей, это показатель не должен превышать 0,3%. Эта концентрация ТГК является достаточно низкой, учитывая то, что в масле конопли что в масле конопли содержится 3% ТГК, а в свежих или высушенных растениях до 30%.

Концентрацию психотропного вещества будут проверять только в государственных специализированных лабораториях (МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Минюста, Гослекслужбы). Сейчас в Украине нет сырья, из которого могли бы изготовить препараты, поэтому сначала сырье будут импортировать, это смогут сделать производители, которые получат лицензию.

Для чего легализовали медицинский каннабис

К тому же легализация препаратов на основе медицинского каннабиса ослабит влияние черного рынка. Ведь, как объясняла соучредитель ОО "Афина. Женщины против рака" Виктория Романюк, пациенты, которым не помогают обезболивающие, были вынуждены обращаться к контрабандистам, которые нелегально привозят медканабис в Украину.

По словам правозащитника Дмитрия Шерембея, злоумышленники наживались на таких пациентах. Зато сейчас пациенты смогут законно приобрести необходимые препараты, получив электронный рецепт у своего семейного врача.

Источники: Министерство здравоохранения Украины, Закон о легализации медицинского каннабиса

Кроме этого, Украина является не первой страной, где легализован медицинский каннабис. Использование препаратов на основе медканабиса разрешено в 38 штатах в США, Германии, Израиле, Канаде, Уругвае, Хорватии, Финляндии, Франции и др.

Если бы легализация медицинского каннабиса приводила к проблемам и распространению наркоторговли, в этих странах отменили бы предоставленное разрешение, а другие страны не легализировали бы медицинский каннабис. Однако в последние годы все больше правительств принимают соответствующий закон. Также за расширение доступа пациентов к медицинскому каннабису выступает ВОЗ.