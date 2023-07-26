Надежда для многих людей: новый способ лечения рака убивает опухоли даже на поздних стадиях

Ученые выяснили, что пациентам на последней стадии рака удалось поправиться благодаря усиленным Т-киллерам – белым кровяным тельцам, которые иммунная система человека учит распознавать и уничтожать угрозу.

Специалисты из Кардиффского университета (Великобритания) обнаружили у людей, переживших рак, новую, более совершенную разновидность Т-киллеров, способную распознавать одновременно несколько мишеней на злокачественных клетках. Это важное открытие, поскольку ранее считалось, что каждый Т-киллер, вводимый пациентам во время иммунотерапии, атакует только одну цель на раковой клетке.

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Новая технология лечения рака

Исследователи изучили данные 31 пациента с поздними стадиями рака, которые в последнее десятилетие проходили лечение лимфоцитами, проникающими в опухоли (Tumor-infiltrating lymphocyte, TIL), в Национальном центре иммунной терапии рака в Херлеве (Дания).

TIL-терапия – это форма иммунотерапии, при которой белые кровяные клетки (лимфоциты) извлекаются из опухоли, размножаются в лаборатории, после чего в увеличенном количестве возвращаются пациенту, чтобы помочь иммунной системе человека уничтожать рак. В рассматриваемых случаях всем пациентам вводили выращенные таким образом Т-киллеры.

Исследователи сосредоточили внимание на успешных результатах TIL-терапии. Клетки крови пациентов, поборовших рак, вновь подвергли воздействию сохраненных образцов опухолевых клеток, чтобы увидеть, какие Т-клетки среагируют. Оказалось, даже через год после лечения у пациентов наблюдается очень сильный иммунный ответ Т-киллеров на рак, который они победили.

Клетки людей, которые пороли рак

Изучая, как клетки-убийцы рака отличают пораженную ткань от здоровой, специалисты обнаружили у нескольких пациентов "многоцелевые" Т-киллеры, способные распознавать многочисленные изменения белков внутри опухолевых клеток.

Сравнение с обычными противораковыми Т-киллерами показало, что их усиленный вариант, полученный из крови переживших онкологическое заболевание людей, гораздо лучше распознает опухоли и может реагировать на большинство его типов.

Выводы медиков продемонстрировали, что способность пациентов преодолеть рак на последних стадиях – не случайная удача, а закономерный процесс, обусловленный "многоцелевыми" Т-киллерами. Следовательно, есть надежда разработать терапию, которая будет целенаправленно опираться на такие Т-киллеры и поможет людям даже на сравнительно поздних стадиях заболевания. Однако, чтобы убедиться в эффективности подхода на практике, потребуются дополнительные исследования на более широкой выборке пациентов.