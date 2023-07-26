Надія для багатьох людей: новий спосіб лікування раку вбиває пухлини навіть на пізніх стадіях

Вчені з'ясували, що пацієнтам на останній стадії раку вдалося одужати завдяки посиленим Т-кілерам – білим кров'яним тільцям, які імунна система людини вчить розпізнавати та знищувати загрозу.

Фахівці з Кардіффського університету (Великобританія) виявили у людей, які пережили рак, новий, більш досконалий різновид Т-кілерів, здатний розпізнавати одночасно кілька мішеней на злоякісних клітинах. Це важливе відкриття, оскільки раніше вважалося, що кожен Т-кілер, який вводиться пацієнтам під час імунотерапії, атакує лише одну мету на раковій клітині.

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Нова технологія лікування раку

Дослідники вивчили дані 31 пацієнта з пізніми стадіями раку, які протягом останнього десятиліття проходили лікування лімфоцитами, що проникали в пухлини (Tumor-infiltrating lymphocyte, TIL), у Національному центрі імунної терапії раку в Херлеві (Данія).

TIL-терапія – це форма імунотерапії, при якій білі кров'яні клітини (лімфоцити) беруться з пухлини, розмножуються в лабораторії, після чого у збільшеній кількості повертаються пацієнту, щоб допомогти імунній системі людини знищувати рак. У розглянутих випадках всім пацієнтам вводили вирощені у такий спосіб Т-кілери.

Дослідники зосередили увагу на успішних результатах TIL-терапії. Клітини крові пацієнтів, які побороли рак, наново піддали впливу збережених зразків пухлинних клітин, щоб побачити, які Т-клітини зреагують. Виявилося, навіть через рік після лікування у пацієнтів спостерігається дуже сильна імунна відповідь Т-кілерів на рак, яку вони перемогли.

Клітини людей, які попороли рак

Вивчаючи, як клітини-вбивці раку відрізняють уражену тканину від здорової, фахівці виявили у декількох пацієнтів "багатоцільові" Т-кілери, здатні розпізнавати численні зміни білків всередині пухлинних клітин.

Порівняння зі звичайними протираковими Т-кілерами показало, що їхній посилений варіант, отриманий з крові людей, що пережили онкологічне захворювання, набагато краще розпізнає пухлини і може реагувати на більшість його типів.

Висновки медиків продемонстрували, що здатність пацієнтів подолати рак на останніх стадіях – не випадкова удача, а закономірний процес, зумовлений "багатоцільовими" Т-кілерами. Отже, є надія розробити терапію, яка цілеспрямовано спиратиметься на такі Т-кілери і допоможе людям навіть на порівняно пізніх стадіях захворювання. Однак, щоб переконатися в ефективності підходу на практиці, будуть потрібні додаткові дослідження на ширшій вибірці пацієнтів.