Мы помним гораздо больше, чем думаем

Согласно исследованию, люди удивительно хорошо помнят, где и когда они видели разные предметы. Ученые подтвердили, что у людей развиты пространственные и временные виды памяти.

В следующий раз, когда вам будет трудно вспомнить, где именно вы оставили ключи, припарковали машину или поставили очки, постарайтесь сосредоточиться и вспомнить. Предыдущие исследования показали, что если людям показать большое количество объектов, они очень хорошо запоминают их.

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Новое исследование памяти

Новое исследование показывает, что люди также удивительно хорошо знают, где и когда они видели эти объекты. Когда им показывали объекты в сетке 7 на 7, многие наблюдатели могли упомянуть расположение более 100 элементов, выбрав правильное расположение или ячейку рядом с правильной.

Люди часто думают, что их память ужасна, но наши результаты показывают, что мы можем вспомнить, где и когда появился объект, с хорошей, если не идеальной, точностью для большого количества объектов.

– сказал автор исследования Джереми Вулф.

Для проведения собственного исследования ученые попросили участников уяснить несколько объектов, размещенных на сетке 7 на 7. Каждый элемент выделялся в течение двух секунд. После того как участникам показали предметы, все изображения были удалены, а затем участников проверили на их способность вспомнить, видели ли они предмет раньше, и если да, то где он был расположен на сетке.

Люди запоминают больше, чем считалось

Всего участники увидели 300 разных объектов. Многие наблюдатели смогли упомянуть более 100 элементов с точностью до +/- одной ячейки. В другом эксперименте участникам показывали по одному предметы и просили нажать на временную шкалу на экране, чтобы указать, когда они видели объект. Исследователи сообщили, что участники упомянули 60-80% предметов с точностью до +/-10% правильного времени.

Вулф объясняет, что некоторые вещи запоминаются в нашей долгосрочной памяти гораздо легче, чем другие. Понимание того, что мы запоминаем легче всего, может помочь нам максимально использовать память.