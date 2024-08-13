Терапия ВИЧ: новая инъекция в 10 000 раз эффективнее других лекарств
Источник:Science
Создали генномодифицированный препарат против ВИЧ, который вытесняет патогенный вариант вируса. Новое лекарство способно бороться с вирусом в 10 тысяч раз эффективнее, чем другие препараты.
Сейчас несмотря на огромное количество модификаций вируса ВИЧ, ведь патогены инфекции мутируют очень быстро, в мире не существует ни одной одобренной вакцины. Прорыв в этой области совершили ученые Калифорнийского университета.
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Несмотря на то, что антиретровирусная терапия (АРТ) является эффективным способом борьбы с вирусом, она не обеспечивает полного лечения и требует постоянного применения. Ученые предложили новый метод лечения ВИЧ-инфекции.
Что предлагают ученые
Ученые удалили большинство генов вируса и оставили только те, которые отвечают за его воспроизведение. Таким образом им удалось создать инъекцию с интерферирующей частицей (ТИР), которая не вредит клеткам, но может вытеснять опасные варианты вируса.
Новая терапия в 10 000 раз эффективнее
Клинические испытания на макаках подтвердили эффективность вакцины. Ученые отметили, что результат впечатляет.
Во время эксперимента 6 животным ввели модифицированные вирусные частицы, а через сутки – дозу патогенных вирусов, подобных человеческим.
Через 30 недель у 5 из 6 млекопитающих количество вируса снизилось в 10 тысяч раз, по сравнению с другими животными, которые не получали инъекции TIP. Также животные, которые были привиты, прожили значительно дольше, чем их сородичи, которые не получали терапию,
– говорится в исследовании.
Ученые надеются, что их метод станет революционным в лечении людей против ВИЧ-инфекции. Также их методика может стать эффективным средством профилактики ВИЧ/СПИДа.