Терапія ВІЛ: нова ін'єкція у 10 000 разів ефективніше за інші ліки

Створили генномодифікований препарат проти ВІЛ, який витісняє патогенний варіант вірусу. Нові ліки здатні боротися з вірусом у 10 тисяч разів ефективніше, ніж інші препарати.

Наразі попри величезну кількість модифікацій вірусу ВІЛ, адже патогени інфекції мутують дуже швидко, у світі не існує жодної схваленої вакцини. Прорив у цій галузі здійснили вчені Каліфорнійського університету.

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Попри те, що антиретровірусна терапія (АРТ) є ефективним способом боротьби з вірусом, вона не забезпечує повного лікування і потребує постійного застосування. Вчені запропонували новий метод лікування ВІЛ-інфекції.

Що пропонують вчені

Учені видалили більшість генів вірусу і залишили тільки ті, які відповідають за його відтворення. Таким чином їм вдалось створити ін'єкцію з інтерферуючою частинкою (ТІР), яка не шкодить клітинам, але може витісняти небезпечні варіанти вірусу.

Нова терапія у 10 000 ефективніша

Клінічні випробування на макаках підтвердили ефективність вакцини. Вчені зауважили, що результат вражає.

Під час експерименту 6 тваринам ввели модифіковані вірусні частинки, а через добу – дозу патогенних вірусів, подібних до людських.

Через 30 тижнів у 5 з 6 ссавців кількість вірусу знизилася у 10 тисяч разів, у порівняні з іншими тваринами, які не отримували ін'єкції TIP. Також тварини, які були щеплені, прожили значно довше, ніж їх родичі, які не отримували терапію,

– ідеться у дослідженні.

Учені сподіваються, що їх метод стане революційним у лікуванні людей проти ВІЛ-інфекції. Ткож їх методика може стати ефективним засобом профілактики ВІЛ/СНІДу.