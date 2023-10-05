Вместо инвалидности – потеря функциональности: в Минздраве готовят важную реформу

Министерство здравоохранения (МОЗ) разработало новый законопроект, направленный на пересмотр методологии установления инвалидности. Вместо традиционного подхода, основанного на понятии инвалидности, новый подход направлен на оценку потери функциональности.

Об этом объявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Житомире. Согласно его заявлению, Кабмин принял план реформирования медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), и с 2025 года будут внедряться новые подходы к проведению экспертизы и определению инвалидности.

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Реформа определения утраты функциональности

Ляшко подчеркнул, что эта реформа глобальна и предполагает более комплексный подход к оценке состояния человека после травмы или заболевания. Сейчас пациенты, которые попадают на реабилитацию, смогут получить лучший подход благодаря мультидисциплинарным командам и цифровым инструментам, включая электронную МСЭК. Это поможет восстановить функциональность, которую потерял человек из-за травмы или заболевания.

Министр также отметил, что в ближайшее время будет представлен законопроект, который изменит методологию установления инвалидности.

Мы создали международный классификатор функционирования в стране национальным классификатором. Мы отказываемся от инвалидности как таковой, а говорим об оценке потери функциональности,

– сказал он.

Виктор Ляшко отметил необходимость отказа устаревшей постсоветской модели определения инвалидности в Украине. По его словам, существует серьезная проблема, связанная с тем, что люди часто фокусируются на инвалидности как на возможности получения льгот и компенсаций, но не как на путь возвращения человека к трудоспособности.

Реформа ВЛК

В начале года Министерство цифровой трансформации Украины под руководством Михаила Федорова объявило о намерении провести реформирование процедур Военно-врачебной Комиссии (ВЛК) и внедрить цифровые технологии в этот процесс. Она предусматривает 5 основных направлений усовершенствования работы ВЛК: