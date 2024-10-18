Есть высокий риск новой пандемии: эксперты рассказали, какие болезни угрожают людям

Несмотря на пандемию COVID-19, которая была не так давно, человечество не готово к новым пандемиям. Эксперты призвали принять необходимые меры, чтобы повысить готовность к новой масштабной вспышке заболеваемости.

Специалисты предупредили, что риск возникновения новой эпидемии остается высоким. Об этом сообщает The Telegraph.

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Есть высокий риск новой пандемии

Совет по мониторингу глобальной готовности в своем ежегодном отчете заявил, что необходимо готовиться к новым пандемиям.

Кроме этого, они перечислили факторы, которые повышают риск новой пандемии:

урбанизация,

интенсивное развитие сельского хозяйства,

появление искусственного интеллекта.

Изменение моделей жизни и постоянное вмешательство человеческой деятельности в природную среду меняют глобальный ландшафт рисков и делают появление новых патогенов более вероятным,

– говорится в отчете.

Вирусы, которые сейчас угрожают людям

Специалисты видят угрозу в птичьем гриппе H5N1. Сейчас он распространяется в США, передаваясь людям от инфицированного крупного рогатого скота и птицы.

Кроме этого, в Центральной Африке быстро распространяется новый вариант оспы. Также эксперты напомнили о вирусе Марбурга, от которого умирают люди.

Авторы отчета подметили, что благодаря современной медицине, лучшей организации и быстрому реагированию теперь человечество эффективнее сдерживает вспышки, заболеваемость и смертность, чем когда-то.

Однако мир все еще не готов к новой вероятной пандемии, риск которой довольно высок. Эксперты отметили, что она снова застанет мир врасплох и без плана борьбы.

Поэтому авторы отчета призвали принять срочные меры для повышения готовности.