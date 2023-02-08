Почему снятся кошмары и что с этим делать
Источник:Mayo Clinic
Ночной кошмар – это неприятное сновидение, вызывающее сильные отрицательные эмоции, такие как тревога, страх или гнев.
Кошмары чаще всего снятся детям: первые эпизоды обычно происходят в возрасте 3 – 6 лет, после 10 лет их частота, как правило, снижается. Но многим людям продолжают сниться кошмары и во взрослом возрасте.
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Эпизодические кошмары не опасны и обычно не свидетельствуют о каких-то проблемах со здоровьем. В редких случаях кошмары снятся регулярно, влияют на сон и общее качество жизни.
Причины ночных кошмаров
Ночные кошмары обычно происходят во время фазы быстрого сна, когда сердцебиение и дыхание учащаются, давление повышается, а глазные яблоки двигаются. Страшные сны чаще снятся во второй половине ночи.
Точная причина ужасов неизвестна, но есть факторы, повышающие вероятность их появления:
- Стресс и тревога. Это может быть как обычный стресс, например, проблемы на работе, переживания, связанные с переездом или разрывом отношений.
- Травмы. Как физические, так и психологические травмы могут вызвать кошмары. Они часто выступают одним из симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
- Нехватка сна. Нарушение режима сна и бодрствования, смена часовых поясов могут спровоцировать ночные кошмары. Бессонница – тоже фактор риска.
- Лекарство. Некоторые антидепрессанты, лекарства против гипертонии, бета-блокаторы и другие могут вызвать ночные кошмары.
- Злоупотребление алкоголем и наркотиками. Алкоголь и наркотики, и "синдром отмены" могут вызвать ночные кошмары.
- Некоторые заболевания. Депрессия и другие психические нарушения могут быть связаны с ночными кошмарами. Также они могут усиливаться при других заболеваниях, таких как заболевания сердца или рак.
- Страшные книги и фильмы. Для некоторых людей чтение страшных книг или просмотр фильмов ужасов, особенно перед сном, может вызвать ночные кошмары.
Что делать, если снятся кошмары
Если у взрослого и ребенка возникают ночные кошмары, в первую очередь следует обратить внимание на факторы риска и по возможности их скорректировать. Например, не смотреть фильмы ужасов или попробовать умиротворяющие практики, такие как медитация, если причина в тревоге и стрессе.
Если причина в болезни или лекарстве, тогда необходима консультация врача, чтобы скорректировать терапию. Но никак нельзя самостоятельно прекращать прием лекарств.
Когда обращаться к врачу
Стоит обратиться к врачу, если кошмары:
- возникают часто и длительное время;
- ухудшают качество сна;
- заставляют бояться ложиться спать;
- вызывают проблемы с поведением днем или снижают трудоспособность.
Для борьбы с расстройствами сна используют психотерапию, в частности, когнитивно-поведенческую терапию, а также антипсихотические, противосудорожные и другие препараты. Лекарство подберет врач-психиатр или невролог.