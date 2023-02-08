Чому сняться кошмари та що з цим робити

Нічний кошмар – це неприємне сновидіння, яке викликає сильні негативні емоції, такі як тривога, страх чи гнів.

Кошмари найчастіше сняться дітям: перші епізоди зазвичай відбуваються у віці 3 – 6 років, після 10 років їх частота, як правило, знижується. Але багатьом людям продовжують снитися кошмари та у дорослому віці.

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Епізодичні кошмари не є небезпечними і зазвичай не свідчать про якісь проблеми зі здоров'ям. У поодиноких випадках кошмари сняться регулярно, впливають на сон і загальну якість життя.

Причини нічних кошмарів

Нічні кошмари зазвичай відбуваються під час фази швидкого сну, коли серцебиття та дихання частішають, тиск підвищується, а очні яблука рухаються. Страшні сни частіше сняться у другій половині ночі.

Точна причина жахіть невідома, але є фактори, які підвищують ймовірність їх появи:

Стрес та тривога. Це може бути як повсякденний стрес, наприклад, проблеми на роботі, переживання, пов'язані з переїздом або розривом відносин.

Це може бути як повсякденний стрес, наприклад, проблеми на роботі, переживання, пов'язані з переїздом або розривом відносин. Травми. Як фізичні, так і психологічні травми можуть викликати кошмари. Вони часто виступають одним із симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Як фізичні, так і психологічні травми можуть викликати кошмари. Вони часто виступають одним із симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Брак сну. Порушення режиму сну та неспання, зміна часових поясів можуть спровокувати нічні кошмари. Безсоння – теж фактор ризику.

Порушення режиму сну та неспання, зміна часових поясів можуть спровокувати нічні кошмари. Безсоння – теж фактор ризику. Ліки. Деякі антидепресанти, ліки проти гіпертонії, бета-блокатори та інші можуть спричинити нічні кошмари.

Деякі антидепресанти, ліки проти гіпертонії, бета-блокатори та інші можуть спричинити нічні кошмари. Зловживання алкоголем та наркотиками. Алкоголь і наркотики, і "синдром скасування" можуть викликати нічні кошмари.

Алкоголь і наркотики, і "синдром скасування" можуть викликати нічні кошмари. Деякі захворювання. Депресія та інші психічні розлади можуть бути пов'язані з нічними кошмарами. Також вони можуть посилюватись при інших захворюваннях, таких як хвороби серця або рак.

Депресія та інші психічні розлади можуть бути пов'язані з нічними кошмарами. Також вони можуть посилюватись при інших захворюваннях, таких як хвороби серця або рак. Страшні книги та фільми. Для деяких людей читання страшних книг або перегляд фільмів жахів, особливо перед сном, може спричинити нічні кошмари.

Що робити, якщо сняться кошмари

Якщо у дорослого та дитини виникають нічні кошмари, насамперед потрібно звернути увагу на фактори ризику та за можливості їх скоригувати. Наприклад, не дивитися фільми жахів або спробувати заспокійливі практики, такі як медитація, якщо причина у тривозі та стресі.

Якщо причина у хворобі чи ліках, тоді потрібна консультація лікаря, щоб скоригувати терапію. Але в ніякому разі не можна самостійно припиняти прийом ліків.

Коли звертатися до лікаря

Варто звернутися до лікаря, якщо кошмари:

виникають часто та протягом тривалого часу;

погіршують якість сну;

змушують боятися лягати спати;

викликають проблеми з поведінкою вдень або знижують працездатність.

Для боротьби з розладами сну використовують психотерапію, зокрема когнітивно-поведінкову терапію, а також антипсихотичні, протисудомні та інші препарати. Ліки підбере лікар-психіатр чи невролог.