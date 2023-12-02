Оказалось, что низкий уровень тестостерона вызывает еще одно заболевание у мужчин

В ходе научного исследования было установлено, что существует взаимосвязь между пониженным уровнем тестостерона и увеличенным риском возникновения артрита.

Как тестостерон влияет на риск артрита

В ходе проведения исследования ученые получили информацию, указывающую на то, что тестостерон способствует увеличению содержания гликозаминогликанов – ключевого компонента межклеточного матрикса хондроцитов, клеток хрящевой ткани. Этот гормон также способствует образованию коллагена второго типа, улучшая упругость ткани.

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Однако полученные данные не позволяют установить прямую причинно-следственную связь, и для лучшего понимания этого вопроса требуются дополнительные исследования. Взаимосвязь между уровнем андрогенов и характером различных форм артрита заслуживает дополнительного внимания со стороны научного сообщества.

Что нужно знать об артрите

Артрит – это общее название для различных заболеваний суставов, объединенных одним общим свойством – воспаление. Оно влияет как на сустав, так и на сухожилия, связки и кости, которое часто сопровождается их разрушением.

Обычно артрит проявляется болью, отеком, покраснением кожи над пораженным суставом и уменьшением подвижности. Наиболее распространенными патологиями являются ревматоидный, подагрический, септический, реактивный и идиопатический.

Артрит и артроз являются взаимосвязанными явлениями, но не одинаковыми. Артрит – воспаление сустава, артроз – разрушение, износ сустава. Эти явления почти всегда сопровождают друг друга, но нельзя ставить знак равенства между ними.