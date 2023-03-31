Нимесил, Каптоприл, Постинор: какие лекарства теперь будет по рецепту и почему это хорошо

С 1 апреля в Украине начинает действовать электронный рецепт для многих препаратов. Теперь лекарства, которые не находятся в свободном обращении, можно будет купить не только по бумажному рецепту, но и электронному.

В соцсетях распространяется "измена", что многие препараты можно купить только по рецепту. Но на самом деле эти лекарства и раньше не были в свободном обращении, но украинские аптеки не соблюдали эти ограничения, возможно, нововведения изменят это. В этом материале 24 канал рассмотрит более подробно препараты, на которые нужно иметь рецепт.

Также на тему С апреля еще больше лекарства будут продавать по рецепту: перечень

Нимесил

Действующее вещество препарата Нимесил – нимесулид, он относится к группе нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Он оказывает обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее действие. Среди показаний к применению разные болезни опорно-двигательного аппарата, вызывающие боль и воспаление, а также боль разного происхождения, например, головная, зубная или при менструациях.

Но риск поражения печени из-за приема нимесулида выше, чем при применении других НПВС, поэтому его рекомендуется использовать только при острой боли. Именно поэтому его отпускают по рецепту.



Нимесил / Фото Аптека +

Постинор

Действующее вещество Постинора – левоноргестрел, его применяют для экстренной контрацепции. Все такие препараты имеют множество гормонов, которые могут вызвать много побочных реакций. Да и вообще это лекарство можно использовать не всем женщинам. Именно поэтому их отпускают только по рецепту.

К тому же его можно принять в течение 72 часов после секса, поэтому у женщины будет время на обращение к врачу.



Постинор / Фото Аптека 911

Кардиомагнил

Действующее вещество Кардиомагнила – ацетилсалициловая кислота, она тоже относится к группе нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). И оказывает обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее действие. Но кроме этих эффектов ацетилсалициловая кислота хорошо разжижает кровь. Именно с этой целью принимают кардиомагнил. Разжижение крови помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако его не рекомендуют принимать людям, которые не сталкивались с сердечными проблемами. Также не следует назначать себе аспирин самостоятельно в надежде отложить возможный инфаркт. Результаты исследований не показывают однозначно положительный профилактический эффект для здоровых людей. Риск кровотечений и повреждение слизистой желудка превышает возможную выгоду. Именно поэтому, если вы хотите купить 100 таблеток Кардиомагнила, вам потребуется рецепт. Но меньшее количество таблеток можно купить и без него.



Кардиомагнил / Фото compendium

Каптоприл

Его используют для лечения гипертонии и сердечной недостаточности. Действующий препарат, но как и любое лекарство, имеющее эффективность, вызывает побочные реакции. К тому же лечение таких серьезных заболеваний лучше доверить медикам, возможно, удастся подобрать препарат, который будет для вас более эффективным и с меньшим количеством реакций. Самолечение таких заболеваний может привести к трагическим последствиям, поэтому для покупки этого лекарства требуется рецепт.



Каптоприл / Фото Аптека 24

Комбинированные оральные контрацептивы

Обычно женщины пьют комбинированные оральные контрацептивы, чтобы не забеременеть. КОКи содержат женские гормоны эстроген и прогестерон, которые препятствуют овуляции – выходу яйцеклеток из яичников. Также они сгущают слизь в шейке матки, поэтому сперматозоидам труднее в нее проникнуть и оплодотворить яйцеклетку. А еще изменяют слизистую матки (эндометрий), снижая шансы оплодотворенной яйцеклетки закрепиться в матке. Различные типы комбинированных противозачаточных таблеток содержат различные дозы эстрогена и прогестерона.

Но это лекарство повышает вероятность образования тромбов у женщин из группы риска и способствует развитию рака груди и шейки матки. Риск раковых заболеваний сходит на нет через 10 лет после прекращения приема КОК. Потому их можно принимать только после консультации с врачом.



Комбинированные оральные контрацептивы.

Корвалол

Корвалол – устаревшие капли, стоящие в шкафчике у каждой бабушки. Сердцу они не помогут, поскольку основной компонент препарата, фенобарбитал, применяется только для лечения эпилепсии. Успокоить эти капли действительно могут – в их составе алкоголь и барбитураты, однако при длительном приеме Корвалол приводит к хроническому отравлению бромом и зависимости. А при стенокардии от него нет проку, от нее помогают таблетки нитроглицерина.

Фенобарбитал – сильнодействующий препарат, действующий на ЦНС. Поэтому Корвалол можно купить только в небольших флакончиках, а на флакон 50 мл уже нужен рецепт.

Корвалол / Фото Википедия

Вывод

Следовательно, с 1 апреля ничего особенно не меняется, список рецептурных препаратов дополнительно не расширялся. Скорее всего, за ними будут вести лучший контроль. И действительно эти изменения могут быть полезны для украинцев – мы начнем чаще обращаться к врачам и не будем заниматься самолечением.

К тому же наша медицинская система позволяет выписывать лекарства дистанционно и любым врачом, а не только тем, с кем вы подписали декларацию. Поэтому это нововведение скорее победа, чем "измена".