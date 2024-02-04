Что такое невралгия и как ее лечат

Невралгия - это сильная боль из-за поражения нерва. Если она не проходит, следует обратиться к неврологу. Большинство невралгий не опасны для жизни и лечатся.

Почему возникает невралгия

Невралгия – это скорее не заболевание, а симптом травмы или расстройства. Она появляется из-за хронической болезни почек, сахарного диабета, инфекций, ВИЧ или СПИДа, болезни лайма, сифилиса, давления на нервы костями, связками, кровеносными сосудами и опухолями.

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Но во многих случаях причина невралгии неизвестна.

Самые частые типы невралгии: тройничного нерва и постгерпетическая, которая возникает после опоясывающего лишая. Наиболее восприимчивы к невралгии люди пожилого возраста, но это состояние может возникать у людей любого возраста.

Симптомы невралгии

Повышенная чувствительность кожи вдоль поврежденного нерва, поэтому любое прикосновение или давление ощущается как боль. Острая или колющая боль в месте повреждения нерва, она может быть непостоянной.

Или постоянная и жгучая боль, которая усиливается.

Слабость или полный паралич мышц вокруг поврежденного нерва.

Как лечат невралгию

Нужно обратиться к неврологу, если беспокоит сильная боль и при этом безрецептурные обезболивающие не помогают. Врач назначает уколы обезболивающие, антидепрессанты, противосудорожные препараты.

Если они не помогают могут применять блокаду нерва, лечебную физкультуру, процедуры уменьшения чувствительности нерва, например, абляция токами высокой частоты, через которые нарушается проведение болевых импульсов в пораженных нервах или нервных узлах.