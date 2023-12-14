Как понимать, что у вас неприятно пахнет изо рта и избавиться от этой проблемы

Несвежее дыхание – проблема, которая беспокоит многих людей. Она разрушает самоуверенность и может помешать хорошей коммуникации с другими людьми.

Как обнаружить неприятный запах изо рта самостоятельно

Несвежее дыхание с неприятным запахом может являться признаком серьезного заболевания, а может и не быть. Часто человек сам не догадывается о запахе, потому хорошо, если о проблеме расскажут близкие.

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Хотя есть несколько способов узнать, как пахнет изо рта самостоятельно:

почистить зубной нитью между зубами и оценить запах;

счистить зубной щеткой налет на языке и понюхать;

утром натощак – подышать в чистый стакан;

Но эти методы покажут, какой запах рта именно в это время, это не значит, что ситуация постоянно.

Какие могут быть причины неприятного запаха

Вот что может вызвать неприятный запах изо рта:

Некоторая еда. Лук, чеснок и специи. Плохая гигиена полости рта или зубных протезов. Сухость во рту или ксеростомия. В норме слюна увлажняет полость рта и помогает смыть бактерии. Заболевание зубов и десен. Воспалительные процессы в носу и миндалинах. Некоторые заболевания. Тонзиллит, синусит, рефлюксная болезнь, заброс желудочного содержимого, пищевод.

Начинать поиск причины лучше сверху вниз и от простого к сложному.

Как избавиться от неприятного запаха изо рта

Запах во рту вызывают бактерии, обитающие в налете на языке, в щелях между деснами и зубами или в полостях миндалин. Поэтому первый шаг – поддерживать чистоту зубов, языка и рта. Чистить зубы и десну не менее двух раз в день в течение двух минут.

Также нужно использовать зубную пасту с фтором, очищать язык зубной щеткой или скребком, чистить между зубьями зубной нитью хотя бы раз в день.

Кроме этого нужно:

Регулярно пройдет стоматологический осмотр.

Содержать протезы в чистоте и снимать на ночь.

После еды с сильным запахом жевать жвачку без сахара.

Не чистить зубы, язык и десну слишком сильно, чтобы они не кровоточили и не было утра во рту.

Не ополаскивать рот сразу после чистки зубов.

Если меры не помогают и запах остается, обратиться к стоматологу. Первая задача при борьбе с неприятным запахом изо рта – вылечить кариес, пародонтоз, пародонтит, пульпит и другие стоматологические заболевания. . Если запах остается при осмотре на задней стенке горла отек, слизь и навоз, обратиться к лору.

Он проведет риноскопию, осмотр полости носа, томографию, пазух, найдет причину воспаления и назначит лечение. Возможно, потребуется операция. Если лечение не помогло и запах никуда не девался, проконсультируйтесь с гастроэнтерологом.

Одна из причин неприятного запаха изо рта – рефлюксная болезнь, когда содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод и глотку. При этом желудочная кислота раздражает слизистую оболочку, нарушает образование слизи. При рефлюксе источник запаха находится в воспаленном горле, миндалинах и корнях языка.

Некоторые нарушения имеют отчетливые запахи:

Фруктовый аромат – признак кетоацидоза, который бывает при диабете.

Зловонное дыхание – при длительной рвоте, когда есть непроходимость кишечника.

Запах аммиака – при ХПН.

Эти причины с запущенной формой сахарного диабета и печеночной недостаточности приходится примерно 1% всех случаев неприятного запаха. Чаще причина запаха изо рта в бактериях. Но условия для них создают болезни не только полости рта, но также носа, горла, пищеварения и желудка.