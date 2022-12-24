Неприятные запахи могут улучшить работу иммунитета

Ученые выяснили, что как только обоняние замечает нечто отвратительное, иммунные клетки полости рта начинают готовиться к нейтрализации угрозы.

Запахи являются достаточно надежными индикаторами опасности. Они могут сигнализировать о болезни человека или животного, о присутствии токсинов. Неприятные запахи стимулируют защитные поведенческие реакции, вызывая отвращение и стремление избежать потенциальной угрозы.

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Но этим ответ на них не ограничивается. Такие ароматы сразу запускают иммунный ответ, усиливая защиту организма. Это продемонстрировала новая работа учёных из шведского Каролинского университета.

Новое исследование неприятных запахов

Метс Ольсон и его коллеги проводили эксперименты с 36 здоровыми добровольцами. Участникам предлагали 16 различных запахов, включая четыре нейтральных (дистиллированная вода, минеральная смазка и так далее) и 12 тех, которые обычно вызывают отвращение (ферментированная сельдь, гниющие дрожжи и прочее) и в различных обстоятельствах могут сигнализировать о болезни.

Добровольцы самостоятельно оценивали степень своего отвращения по шкале от нуля до 100. Для более объективной оценки ученые собирали электромиографические данные об активности мимических мышц в ответ на тот или иной запах. Определив отношение участников эксперимента к разным запахам, ученые снова дали их добровольцам и на этот раз получали пробы слюны.

Активация иммунитета

В ней они определяли концентрацию фактора некроза TNF-α опухоли, а также секреторного иммуноглобулина А (sIgA). TNF-α – белок, который выделяют иммунные клетки, работающие в полости рта, в ответ на появление бактерий, стимулируя защиту организма. Аналогично действует sIgA: он активно производится клетками слизистой, препятствуя закреплению бактерий и усиливая процессы воспаления.

Работа показала, что контакт с запахами, вызывающими отвращение, стимулирует быстрое и значительное повышение количества TNF-α. Это подготавливает организм для защиты от потенциальной опасности. Кроме того, один из эффектов TNF-α – повышение чувствительности к горькому вкусу, еще один способ вовремя распознать токсическую угрозу.