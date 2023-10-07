Неожиданный эффект вакцинации или новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера

Альцгеймера является прогрессирующей болезнью, а заболеваемость этим недугом ежегодно только растет. Поэтому важно искать новые методы предупреждения этого нейродегенеративного заболевания.

В новом исследовании ученые под руководством доктора Пола Е. Шульца, сосредоточились на изучении эффективности вакцины не только от вирусов и бактерий, с которыми они борются, но и других серьезных болезней, в частности болезни Альцгеймера.

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Результаты показали, что комбинация трех определённых вакцин может снизить риск развития болезни. Ведь прививка положительно влияет на иммунную систему.

Как проводили исследования

Ученые работали с группой людей в возрасте 65 лет и старше, не имевших в анамнезе деменции. В течение 8 лет они сравнивали две группы:

участники первой – получали вакцины против различных болезней, в частности от столбняка, дифтерии, опоясывающего лишая и пневмонии,

участники второго – не проводили вакцинации от указанных заболеваний.

Перспектива исследования

! Результаты удивили даже исследователей: вакцина Tdap/Td снизила риск развития болезни Альцгеймера на 30%, вакцина от опоясывающего герпеса снизила риск на 25%, а пневмококковая вакцина – на 27%.

Конечно, ученые продолжат изучать взаимосвязь этих удивительных преимуществ вакцинации с развитием болезни Альцгеймера. Исследователям предстоит установить корреляцию и объяснить, каким образом вакцинация способна защитить мозг человека.

В то же время, уже важно понимать, что вакцинация может иметь дополнительные положительные эффекты на здоровье, и это может стать прекрасной мотивацией для людей записаться на прием к врачу, чтобы обеспечить себе защиту в будущем, не только от болезней, на которые непосредственно нацелены вакцины, а и против Альцгеймера.