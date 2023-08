Выявили неожиданное влияние музыки на больных с диабетом: какие треки наиболее эффективны

Ученые провели интересный эксперимент и обнаружили, что генетически модифицированные клетки, имплантированные мышам с диабетом, начинают выделять инсулин под влиянием музыки.

Музыка способна "лечить" диабет

Перспективный вариант клеточной терапии диабета отыскала команда ученых из Швейцарии. Правда, успеха удалось добиться пока только в опытах на мышах, больных диабетом I типа.

Интересно. Эффективнее всего на животных действовала песня We Will Rock You группы Queen. Вообще музыка этой группы оказалась действительно целебной для мышей диабетиков.

А вот классическая и инструментальная оказали едва заметное влияние.

Дело в том, что клетки многих организмов обладают чувствительными ионными каналами, через которые передаются вещества под влиянием механического раздражителя. А поскольку звук может проявляться как механические вибрации, то он может стать таким раздражителем.

Ученые решили применить звуковые волны для стимулирования выделения биологически активных веществ, включая инсулин, необходимый больным диабетом.

Как проводили эксперимент: детали

Исследователи внесли ген механочувствительного ионного канала в человеческие клетки поджелудочной железы, которые не производят инсулин в ответ на повышенную концентрацию глюкозы в крови.

Под влиянием звука с частотой 50 герц на безопасной для слуха громкости 60 – 85 децибелов можно стимулировать клетки наиболее эффективно.

Далее ученые провели дополнительные эксперименты на мышах с диабетом 1 типа, которым были имплантированы генетически модифицированные клетки: мыши подвергли воздействию звуковых волн от песни "We Will Rock You" и других треков.

15-минутная сессия с песней Queen ежедневно помогала поддерживать нормальный уровень инсулина в крови. Песни "Live to rise" из фильма "Мстители" и "We are the Champions" также имели схожий эффект,

– говорится в сообщении.

Интересно, что обычный фоновый шум или разговор не стимулировали у животных выделение инсулина.

Перспектива открытия

В то же время, ученые отмечают, что никакого чуда в этом нет. Они просто изучили механочувствительные ионные каналы клеток, через которые транспортируются вещества под действием механического раздражителя.

Но отмечают, что это открытие в будущем сможет стать основой разработки технологии, с помощью которой лечить такое тяжелое заболевание как диабет можно будет прослушиванием любимой музыки.