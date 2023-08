Виявили неочікуваний вплив музики на хворих з діабетом: які треки найефективніші

Учені провели цікавий експеримент і виявили, що генетично модифіковані клітини, імплантовані мишам із діабетом, починають виділяти інсулін під впливом музики.

Музика здатна "лікувати" діабет

Перспективний варіант клітинної терапії діабету знайшла команда вчених зі Швейцарії. Щоправда, успіху вдалося досягти поки що лише в дослідах на мишах, хворих на діабет І типу.

Дивіться також Як покращити здоров'я за допомогою холодного душу: дієві техніки

Цікаво. Найефективніше на тварин діяла пісня We Will Rock You гурту Queen. Взагалі музика цього гурту виявилася справді цілющою для мишей-діабетиків.

А ось класична та інструментальна мали ледь помітний вплив.

Річ у тім, що клітини багатьох організмів мають чутливі іонні канали, через які передаються речовини під впливом механічного подразника. А оскільки звук може проявлятися як механічні вібрації, він може стати таким подразником.

Вчені вирішили застосувати звукові хвилі для стимулювання виділення біологічно активних речовин, включно з інсуліном, який необхідний хворим на діабет.

Як проводили експеримент: деталі

Дослідники внесли ген механо-чутливого іонного каналу в людські клітини підшлункової залози, які не виробляють інсулін у відповідь на підвищену концентрацію глюкози в крові.

Під впливом звуку з частотою 50 герців на безпечній для слуху гучності 60 – 85 децибелів можна стимулювати клітини найбільш ефективно.

Далі вчені провели додаткові експерименти на мишах з діабетом 1 типу, яким було імплантовано генетично модифіковані клітини: мишей піддали впливу звукових хвиль від пісні "We Will Rock You" та інших треків.

15-хвилинна сесія з піснею Queen щодня допомагала підтримувати нормальний рівень інсуліну в крові. Пісні "Live to rise" з фільму "Месники" і "We are the Champions" також мали схожий ефект,

– йдеться в повідомленні.

Цікаво, що звичайний фоновий шум чи розмови не стимулювали у тварин виділення інсуліну.

Перспектива відкриття

Водночас науковці зазначають, що ніякого дива у цьому немає. Вони просто дослідили механочутливі іонні канали клітин, крізь які транспортуються речовини під впливом механічного подразника.

Але наголошують, що це відкриття у майбутньому зможе стати основою розробки технології, за допомогою якої лікувати таке важке захворювання, як діабет, можна буде прослуховуванням улюбленої музики.